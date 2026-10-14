Ενέκρινε το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΚΟ τις κοινές ομάδες πολιτικής με τη ΔΗΠΑ - Στο κάδρο του Νικόλα ΕΔΕΚ και Οικολόγοι

Ομάδες ανά υπουργείο

Πρώτα θα συγκροτηθούν οι ομάδες του ΔΗΚΟ, με μέλη από όλες τις επαρχίες και εξειδίκευση στον κάθε τομέα. Θα αντιστοιχούν στα υπουργικά χαρτοφυλάκια, αλλά θα υπάρξουν και ομάδες για μεγάλα ζητήματα, όπως το στεγαστικό. Με τη σύσταση και των ομάδων της ΔΗΠΑ, θα αρχίσουν οι κοινές συναντήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον κ. Μανιταρά, θα είναι συχνές. Οι προτάσεις που θα προκύπτουν θα προωθούνται στη Βουλή, αλλά και σε κυβερνητικό επίπεδο, στα υπουργεία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΔΗΚΟ Γιώργος Σολωμού επικοινώνησε ήδη με τον ομόλογό του στη ΔΗΠΑ για μια πρώτη συνεννόηση. Το χρονοδιάγραμμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Ο εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι θα χρειαστεί χρόνος από τη σύνθεση των ομάδων μέχρι να αρχίσουν να παράγουν κοινές προτάσεις.

Ο κ. Μανιταράς επέμεινε ότι η ΔΗΠΑ δεν μπαίνει υπό το ΔΗΚΟ και ότι τα δύο κόμματα «κινούνται πλάι πλάι στη χάραξη πολιτικών προτάσεων και στην προσπάθεια ενίσχυσης του Κέντρου». Το ΔΗΚΟ, είπε, θεωρεί τη ΔΗΠΑ κομμάτι της ευρύτερης παράταξης του Κέντρου, και με την κίνηση αυτή αφήνονται πίσω οι διαφωνίες του παρελθόντος. Η ΔΗΠΑ, που ιδρύθηκε το 2018 από στελέχη που αποχώρησαν ή διαγράφηκαν από το ΔΗΚΟ, είχε ξεκαθαρίσει τον Σεπτέμβριο ότι οποιαδήποτε συνεργασία προϋποθέτει ισοτιμία και αμοιβαίο σεβασμό, και ότι δεν δέχεται να απορροφηθεί.

Τα σενάρια του καλοκαιριού

Το ΔΗΚΟ είχε ξεκινήσει με πιο φιλόδοξους στόχους. Ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε στον Μάριο Καρογιάν, όταν συναντήθηκαν το καλοκαίρι, τρεις επιλογές: συγχώνευση των δύο κομμάτων με συμπροεδρία μέχρι τις προεδρικές του 2028, ίδρυση νέου κόμματος από τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, ή στενή συνεργασία με κοινή κάθοδο στις προεδρικές. Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ αντιπρότεινε να αρχίσουν από την κοινή παραγωγή πολιτικής. Ο κ. Παπαδόπουλος είχε αμφιβολίες ότι κάτι τέτοιο θα απέδιδε εγκαίρως, ενόψει των προεδρικών, όμως συμφώνησε.

Η προσπάθεια ξεκίνησε το βράδυ των βουλευτικών της 24ης Μαΐου, όταν η ΔΗΠΑ, η ΕΔΕΚ και οι Οικολόγοι έμειναν εκτός Βουλής. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ δεσμεύθηκε τότε ότι το κόμμα θα αναλάμβανε αμέσως πρωτοβουλία για τη συνένωση του κεντρώου χώρου. Τον Ιούνιο, πριν από τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, είχε αναγνωρίσει ότι «οι μεγαλύτεροι συμβιβασμοί θα πρέπει να γίνουν από εμάς, ως το μεγαλύτερο κόμμα του Κέντρου».

ΕΔΕΚ και Οικολόγοι μετά τα συνέδρια

Σύμφωνα με τον κ. Μανιταρά, ανάλογη κίνηση έγινε και προς την ΕΔΕΚ και τους Οικολόγους, όμως το ΔΗΚΟ θα περιμένει να ολοκληρωθούν οι εσωκομματικές τους διαδικασίες και θα ακολουθήσουν νέες συναντήσεις. Οι Οικολόγοι εκλέγουν πρόεδρο στις 14 Νοεμβρίου. Η ΕΔΕΚ, όπου η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή ανέλαβε την προεδρία για το υπόλοιπο της θητείας του Νίκου Αναστασίου, έχει Εκλογικό Συνέδριο τον Δεκέμβριο. Και τα δύο κόμματα είχαν μέχρι τώρα αντιμετωπίσει με επιφύλαξη τις προσεγγίσεις του ΔΗΚΟ.

Η γραμμή για τις προεδρικές

Για τις προεδρικές, ο εκπρόσωπος Τύπου είπε ότι το κόμμα δεν βιάζεται. Γίνονται συναντήσεις και συνδιασκέψεις στις επαρχίες για να ακουστούν οι απόψεις των μελών, και θα ακολουθήσει αξιολόγηση. Το ΔΗΚΟ περιμένει επίσης τον Νίκο Χριστοδουλίδη να ανακοινώσει επίσημα αν θα είναι ξανά υποψήφιος. Ο κ. Μανιταράς σημείωσε ότι ορισμένα μέλη εκφράζουν προσωπικές απόψεις, όμως το κόμμα κρίνει ότι είναι ακόμη νωρίς για τέτοια συζήτηση και θα κινηθεί με βάση την απόφαση της Γραμματείας. Πότε θα ανοίξει το θέμα, θα το αποφασίσουν η Προεδρία, η Γραμματεία και το Εκτελεστικό Γραφείο.

Ο βουλευτής Αμμοχώστου Ζαχαρίας Κουλίας τάχθηκε στο Σίγμα υπέρ της αυτόνομης καθόδου του ΔΗΚΟ στις προεδρικές, με υποψήφιο από την ηγεσία του κόμματος. Κατηγόρησε τον Πρόεδρο ότι έχει ήδη αρχίσει προεκλογική, παρότι λέει πως είναι νωρίς, και υπονόησε ότι ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ Νεόφυτος Χαραλαμπίδης δέχθηκε πίεση από τον κ. Χριστοδουλίδη όταν δήλωσε, στις 9 Σεπτεμβρίου, ότι το ΔΗΚΟ έχει Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν ψάχνει υποψήφιο. Κατά τον κ. Κουλία, το κόμμα πρέπει πρώτα να ετοιμάσει κυβερνητικό πρόγραμμα και να διεκδικήσει μόνο του, ώστε να καθίσει ισότιμα στο τραπέζι, και μετά να αποφασίσει με ποιους θα συνεργαστεί.