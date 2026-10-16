Σαφείς αποστάσεις από την εισήγηση του Αβέρωφ Νεοφύτου για επανεξέταση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας λαμβάνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένος στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και στη συμπόρευση με την Ελλάδα.
Κρατά αποστάσεις από τον Αβέρωφ ο ΔΗΣΥ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας – «Προσωπική του πρόταση»
Αποστάσεις από την εισήγηση του πρώην προέδρου του για επανεξέταση των ενεργειακών κυρώσεων παίρνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένος στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και στη συμπόρευση με την Ελλάδα
Ως προσωπική πολιτική τοποθέτηση του Αβέρωφ Νεοφύτου αντιμετωπίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός την εισήγησή του για επανεξέταση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, διαχωρίζοντας τη θέση του κόμματος από την πρόταση του πρώην προέδρου του.
Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ ξεκαθαρίζει ότι στηρίζει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την κοινή πολιτική των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενεργειακές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη πλήρους συντονισμού με την Ελλάδα.
Αναφερόμενος ειδικότερα στην τοποθέτηση του πρώην προέδρου του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός σημειώνει ότι «Η εισήγηση του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου για επανεξέταση των ενεργειακών κυρώσεων αποτελεί προσωπική του πρόταση στο πλαίσιο του δημόσιου πολιτικού διαλόγου».
Παράλληλα, επισημαίνει ότι «Όλοι έχουν δικαίωμα να καταθέτουν πολιτικές προτάσεις και εισηγήσεις».
Ωστόσο, το κόμμα επαναβεβαιώνει τη δική του πολιτική κατεύθυνση, τονίζοντας ότι θεωρεί κρίσιμη και επιβεβλημένη τη συμπόρευση της Κύπρου με τους Ευρωπαίους εταίρους της στα μεγάλα διεθνή ζητήματα.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ευθυγράμμιση των πολιτικών κατευθύνσεων Κύπρου και Ελλάδας, προκειμένου να οικοδομούνται συνεργασίες που εξυπηρετούν τους ευρύτερους στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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