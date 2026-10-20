Επανέρχονται οι «11» του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ με νέες κατηγορίες κατά της Σοφίας: «Ανείσπρακτες εισφορές πέραν των 100 χιλιάδων ευρώ - Το Καταστατικό Συνέδριο καθίσταται άκυρο»

Οι υπογράφοντες αναφέρουν ότι η επιστολή της προέδρου προκάλεσε «θλίψη, εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη και μεγάλη αγωνία» για το παρόν και το μέλλον του κόμματος.

Μάλιστα, χαρακτηρίζουν την επιστολή της ως «μνημείο αντιθεσμικής συμπεριφοράς», υποστηρίζοντας ότι είτε καταδεικνύει άγνοια βασικών καταστατικών διαδικασιών είτε συνιστά περιφρόνηση της εσωκομματικής δημοκρατίας.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση σημειώνουν ότι:

«Η επιστολή σας, κυρία Πρόεδρε, κινείται στις παρυφές της αντικομματικής συμπεριφοράς, η οποία επισύρει κυρώσεις».

Διαφωνία για την ακύρωση της συνεδρίας

Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου κατηγορούν την πρόεδρο της ΕΔΕΚ ότι επιχειρεί να παραπέμψει ζητήματα που αφορούν το Πολιτικό Γραφείο στο επικείμενο Καταστατικό Συνέδριο της 25ης Οκτωβρίου, κάτι που, όπως υποστηρίζουν, δεν προβλέπεται από το καταστατικό.

Σύμφωνα με την επιστολή, το Καταστατικό Συνέδριο έχει αποκλειστικό αντικείμενο τις προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές και δεν μπορεί να συζητήσει ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Πολιτικού Γραφείου.

Οι έντεκα υπογράφοντες υποστηρίζουν μάλιστα ότι η πρόεδρος δείχνει να μην διαχωρίζει τους ρόλους των δύο σωμάτων, γεγονός που χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα ανησυχητικό.

Αιχμές για μη εφαρμογή αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου

Στην επιστολή τους υποστηρίζουν επίσης ότι δεν έχουν υλοποιηθεί αποφάσεις του Έκτακτου Συνεδρίου του κόμματος.

Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι:

Δεν ανατέθηκε σε ανεξάρτητο ακαδημαϊκό η κατάρτιση πρότασης για τα οικονομικά δεδομένα του κόμματος.

Δεν πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητος οικονομικός έλεγχος.

Δεν καταρτίστηκε κατάλογος προσώπων που κατά τις βουλευτικές εκλογές του 2026 στήριξαν ή συνεργάστηκαν με άλλους πολιτικούς χώρους.

Παράλληλα, κατηγορούν την ηγεσία της ΕΔΕΚ ότι ουσιαστικά ακύρωσε τις προβλεπόμενες κυρώσεις που είχε αποφασίσει το συνέδριο.

Κριτική για τα οικονομικά του κόμματος

Ιδιαίτερα επικριτικοί εμφανίζονται και για τη διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων της ΕΔΕΚ.

Σύμφωνα με την επιστολή, η ηγεσία παρουσιάζει μονομερώς την οικονομική κατάσταση του κόμματος, ενώ τα μέλη υποστηρίζουν ότι δεν έχει παρουσιαστεί οποιοδήποτε ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο οικονομικής βιωσιμότητας.

Οι υπογράφοντες αναφέρονται επίσης σε ανείσπρακτες κομματικές εισφορές που, όπως υποστηρίζουν, ξεπερνούν τις 100 χιλιάδες ευρώ από εκλεγμένους ή διορισμένους αξιωματούχους που συνδέονται με το κόμμα.

«Το Καταστατικό Συνέδριο καθίσταται άκυρο πριν ακόμη συγκληθεί»

Στο στόχαστρο των επικριτών της προέδρου βρίσκεται και η προετοιμασία του επικείμενου Καταστατικού Συνεδρίου.

Υποστηρίζουν ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης των συλλογικών οργάνων, ότι δεν έχουν κοινοποιηθεί οι προτεινόμενες αλλαγές και ότι δεν δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις για το περιεχόμενό τους.

Μάλιστα, στην επιστολή διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι:

«Το επικείμενο Καταστατικό Συνέδριο καθίσταται άκυρο πριν ακόμα συγκληθεί».

«Η προεδρία της ΕΔΕΚ δεν είναι προσωπική υπόθεση»

Ένα ακόμη σημείο έντονης κριτικής αφορά τον τρόπο άσκησης της ηγεσίας του κόμματος.

Τα έντεκα μέλη αναφέρουν ότι κατά τον πρώτο μήνα της θητείας της η πρόεδρος δεν ενημέρωσε επαρκώς το Πολιτικό Γραφείο για τις δραστηριότητές της και υποστηρίζουν ότι δημιουργείται η εντύπωση πως η προεδρία της ΕΔΕΚ αντιμετωπίζεται ως προσωπική υπόθεση.

«Δίδετε την εντύπωση ότι η προεδρία της ΕΔΕΚ είναι προσωπική σας υπόθεση και όχημα για άγνωστες σκοπιμότητες», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Το τελικό ερώτημα προς την πρόεδρο

Η επιστολή ολοκληρώνεται με ένα ευθύ ερώτημα προς τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή:

«Σέβεστε τις πρόνοιες του υπάρχοντος Καταστατικού ή όχι;»

Την επιστολή υπογράφουν τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου Γιώργος Γεωργίου, Φρίντα Γρηγοριάδου, Βάσος Δημητρίου, Μάριος Κύρου, Άδωνις Κωνσταντίνου, Αχιλλέας Μαλαχουρίδης, Δημήτρης Παυλίδης, Ευαγγελία Σιζοπούλου, Πέτρος Στυλιανάκης, Μάριος Χαννίδης και Στέλιος Χαραλάμπους.

Αυτούσια η επιστολή

20 Οκτωβρίου 2026,

Προς Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

Πρόεδρο ΕΔΕΚ,

Κυρία Πρόεδρε,

Θλίψη, εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη και μεγάλη αγωνία για το παρόν και το μέλλον της ΕΔΕΚ, προκάλεσε η επιστολή σας στα μέλη του Πολιτικού Γραφείου, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2026, με την οποία ανακοινώσατε την ακύρωση της συνεδρίασης του οργάνου, της 19ης Οκτωβρίου.

Δυστυχώς, η επιστολή σας:

Αποτελεί μνημείο αντιθεσμικής συμπεριφοράς

Είτε δεικνύει έλλειψη γνώσης στοιχειωδών κομματικών και καταστατικών διαδικασιών, είτε αποτελεί κεκαλυμμένη ομολογία περιφρόνησης της εσωκομματικής τάξης και δημοκρατίας

Βρίθει ανακριβειών

Αποπνέει απειλητικό ύφος, απαράδεκτο για τη συναγωνιστικότητα

Η επιστολή σας κυρία Πρόεδρε κινείται στις παρυφές της αντικομματικής συμπεριφοράς, η οποία επισύρει κυρώσεις.

Πέραν των πιο πάνω, επί της ουσίας, η επιστολή σας ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ σε κανένα από τα σημεία που είχαν καταγραφεί στην επιστολή των έντεκα μελών του Πολιτικού Γραφείου, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2026.

Κυρία Πρόεδρε, χρησιμοποιούμε τα δικά σας γραφόμενα, για να σας απαντήσουμε θεσμικά και πολιτικά.

Αναφέρετε: «Απευθυνόμενη στους συναγωνιστές και συναγωνίστριες που υπογράφουν την εν λόγω επιστολή, αλλά και σε κάθε άλλο μέλος που επιθυμεί να τοποθετηθεί επί των ζητημάτων που τίθενται σε αυτήν, μπορείτε να τα θέσετε ενώπιον της βάσης του κόμματος στο καταστατικό συνέδριο στις 25 Οκτωβρίου εφόσον υπάρχει χρόνος».

Σας υποδεικνύουμε: Στην ουσία, επιδιώκετε να καταργήσετε το Πολιτικό Γραφείο. Το Καταστατικό Συνέδριο έχει μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη του τις προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές. Το Καταστατικό Συνέδριο δεν μπορεί να ασχοληθεί με τα θέματα του Πολιτικού Γραφείου. Το Πολιτικό Γραφείο ασχολείται με τα θέματα που το απασχολούν, εφόσον βρίσκονται εντός των αρμοδιοτήτων του και σέβονται τις καταστατικές πρόνοιες. Και εις τοιαύτη περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών του Πολιτικού Γραφείου, ενυπόγραφα, σας ζήτησε να συζητηθούν τα θέματα που καταγράφονται στην επιστολή της 16ης Οκτωβρίου, αλλά εσείς αυθαίρετα, αντιθεσμικά και αντικαταστατικά, παραπέμπετε τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου στο Καταστατικό Συνέδριο, το οποίο δεν έχει την αρμοδιότητα να τα συζητήσει.

Προκαλεί τεράστια ανησυχία το γεγονός ότι δείχνετε να μην γνωρίζετε τη διαφορά του Καταστατικού Συνεδρίου από το Πολιτικό Γραφείο και να θεωρείτε ότι το Καταστατικό Συνέδριο «υπέρκειται θεσμικά του Πολιτικού Γραφείου», επειδή είναι συνέδριο. Να σας επαναλάβουμε ακόμα μια φορά κυρία Πρόεδρε, ότι το Καταστατικό Συνέδριο έχει μόνο ένα θέμα στην ατζέντα του, τις προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές και ουδεμία σχέση έχει με τη θεματολογία του Πολιτικού Γραφείου.

Αντιπαρερχόμαστε τα «εφόσον υπάρχει χρόνος» και την «προτροπή» σας να σας ενημερώσουμε από πριν εάν θα μιλήσουμε ή όχι στο Καταστατικό Συνέδριο, καθώς τα θεωρούμε μη – σοβαρή προσπάθεια επιβολής στα μέλη του Πολιτικού Γραφείου.

Επειδή θέλετε συνέχεια να μας «θυμίζετε» ότι «ως Πρόεδρος του Κόμματος, έχω την σαφή και ρητή εντολή απευθείας από τη βάση του κόμματος…», να σας θυμίσουμε και εμείς ότι είμαστε εκλεγμένοι, είτε από τη βάση του κόμματος, είτε από τα όργανα που εκπροσωπούν τη βάση του κόμματος.

Κυρία Πρόεδρε,

Επειδή αναβάλατε τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου και επειδή εμείς γνωρίζουμε ότι τα θέματα τα οποία θέλουμε να συζητηθούν δεν μπορούν θεσμικά να τεθούν ενώπιον του Καταστατικού Συνεδρίου, δραττόμεθα της ευκαιρίας και θέτουμε στην παρούσα επιστολή σειρά θεμάτων:

Γράφετε στην επιστολή σας ότι θα εργαστείτε για την υλοποίηση των αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου. Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι:

-Δεν ανατέθηκε σε ακαδημαϊκό ο καταρτισμός πρότασης διαχείρισης οικονομικών δεδομένων.

-Δεν ανατέθηκε σε ανεξάρτητο οίκο η διενέργεια οικονομικού ελέγχου

-Η Επιτροπή της οποίας είστε επικεφαλής δεν κατήρτησε κατάλογο ατόμων, τα οποία, είτε κατήλθαν ως υποψήφιοι με άλλα κόμματα στις βουλευτικές εκλογές του 2026, είτε συμμετείχαν σε επιτελεία άλλων κομμάτων ή υποψηφίων, είτε υποστήριξαν υποψήφιους άλλων κομμάτων εναντίον των υποψηφίων του κόμματος. Αντίθετα, καταστρατηγήσατε την απόφαση του Έκτακτου Συνεδρίου, δηλώνοντας δημόσια ότι δεν ισχύει καμία κύρωση, για κανένα.

Εσείς και οι συνεργάτες σας που δεν έχουν καμία θεσμική ιδιότητα, δίδετε δημόσια διαστρεβλωμένη εικόνα για τα οφειλόμενα από το κόμμα. Αναφέρεστε σε συγκεκριμένο ποσό που το κόμμα οφείλει, αποκρύβοντας ότι εάν άτομα που τώρα είναι στον περίγυρο σας και τα προσκαλείτε σε συσκέψεις στα γραφεία του κόμματος, δεν ενήγαγαν το κόμμα και δεν το έσερναν στα δικαστήρια, τότε στο ταμείο θα υπήρχε ένα ποσό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σωσίβιο μέχρι την εξεύρεση μόνιμων λύσεων στην οικονομική βιωσιμότητα. Επίσης, δεν υπήρξε ενημέρωση εάν έχετε επιδιώξει να εισπραχθεί ένα πόσο της τάξης των 100 χιλιάδων ευρώ από την εισφορά ποσοστού 10% επί της αμοιβής εκλεγμένων ή και διορισμένων μέσω του κόμματος πολιτειακών αξιωματούχων, οι οποίοι συστηματικά αποφεύγουν να καταβάλουν τα οφειλόμενα τους. Τέλος, σε ότι αφορά το θέμα της οικονομικής βιωσιμότητας, δεν έχετε καταθέσει στο Πολιτικό Γραφείο ουδεμία πρόταση, η οποία να είναι υλοποιήσιμη και αποτελεσματική.

Σε ότι αφορά την προετοιμασία του Καταστατικού Συνεδρίου, λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι δεν έχει τηρηθεί καμία πρόνοια που ορίζει τις διαδικασίες της πορείας προς ένα Καταστατικό Συνέδριο. Τα συλλογικά όργανα, Πολιτικό Γραφείο και Κεντρική Επιτροπή, δεν έχουν καμία ενημέρωση και δεν έχει λάβει κανένα μέλος τις προτάσεις για καταστατικές αλλαγές και την αιτιολόγηση των προτάσεων. Το επικείμενο Καταστατικό Συνέδριο καθίσταται άκυρο πριν ακόμα συγκληθεί.

Εδώ και πέραν του ενός μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων σας, το Πολιτικό Γραφείο δεν έχει ενημερωθεί για καμία εκ των δραστηριοτήτων σας. Δίδετε την εντύπωση ότι η προεδρία της ΕΔΕΚ είναι προσωπική σας υπόθεση και όχημα για άγνωστες σκοπιμότητες.

Κυρία Πρόεδρε,

Λυπούμαστε ειλικρινά που αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε, αλλά η επιστολή σας προκάλεσε έντονη ανησυχία για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών στο κόμμα μας. Η προσωπική ιστορία του καθενός από εμάς, δεν μας επιτρέπει να παραμείνουμε άπραγοι.

Και εν κατακλείδι κυρία Πρόεδρε, το ερώτημα που σας θέτουμε και αναμένουμε καθαρή απάντηση, είναι: Σέβεστε τις πρόνοιες του υπάρχοντος Καταστατικού ή όχι;

Συναγωνιστικά

Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου

Γεωργίου Γιώργος

Γρηγοριάδου Φρίντα

Δημητρίου Βάσος

Κύρου Μάριος

Κωνσταντίνου Άδωνις

Μαλαχουρίδης Αχιλλέας

Παυλίδης Δημήτρης

Σιζοπούλου Ευαγγελία

Στυλιανάκης Πέτρος

Χαννίδης Μάριος

Χαραλάμπους Στέλιος