Νέοι τριγμοί στην ΕΔΕΚ: Καταγγελίες κατά της Σοφίας και αναβολή του Πολιτικού Γραφείου - Οι απολύσεις, το ΑΚΕΛ και η υποψηφιότητα Τάσου Γιασεμίδη

Η επιστολή, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει σειρά αιχμών για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, τη διαχείριση της οικονομικής κατάστασης, τις απολύσεις επαγγελματικών στελεχών, καθώς και πολιτικές πρωτοβουλίες της προέδρου που, σύμφωνα με τους συντάκτες της, δεν είχαν συζητηθεί ή εγκριθεί από το Πολιτικό Γραφείο.

Η κ. Μακρή απάντησε με δική της επιστολή προς τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου, ανακοινώνοντας την αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίασης, προκειμένου να μελετηθούν σε βάθος τα ζητήματα που εγείρονται. Παράλληλα, κάλεσε όσους επιθυμούν να τοποθετηθούν να θέσουν τις απόψεις τους ενώπιον της κομματικής βάσης, στο επικείμενο Καταστατικό Συνέδριο.

Καταγγελίες για παραγκωνισμό του Πολιτικού Γραφείου

Στην επιστολή τους, τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του συλλογικού οργάνου μετά τις δύο πρώτες συνεδριάσεις υπό την προεδρία της κ. Μακρή.

Συγκεκριμένα, καταγγέλλουν ότι δεν τους έχουν αποσταλεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, ενώ υποστηρίζουν ότι οι ημερήσιες διατάξεις δεν κοινοποιούνται εγκαίρως, στερώντας από τα μέλη τη δυνατότητα να προτείνουν πρόσθετα θέματα προς συζήτηση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παρουσία προσώπων που, σύμφωνα με τους συντάκτες της επιστολής, έχουν οριστεί σύμβουλοι της προέδρου χωρίς να είναι μέλη του Πολιτικού Γραφείου.

Οι συντάκτες υποστηρίζουν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν δικαιούνταν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και ότι ορισμένα παρενέβησαν αυθαίρετα, προκαλώντας αντιπαραθέσεις με μέλη του οργάνου.

Καλούν την πρόεδρο να προχωρήσει άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, προκειμένου να αποκατασταθεί, όπως αναφέρουν, η θεσμική τάξη.

Στο επίκεντρο οι απολύσεις και η οικονομική κατάσταση

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που εγείρονται αφορά τη διαχείριση των οικονομικών προβλημάτων της ΕΔΕΚ μετά την απώλεια της κρατικής χορηγίας.

Σύμφωνα με την επιστολή, το Πολιτικό Γραφείο είχε αποφασίσει, στο πλαίσιο της αναγκαίας αναδιοργάνωσης, να προχωρήσει αρχικά σε μείωση του αριθμού των επαγγελματικών στελεχών, ξεκινώντας από συμβασιούχους ή συνταξιούχους εργαζομένους.

Εφόσον τα μέτρα αυτά δεν επαρκούσαν για την απαιτούμενη εξοικονόμηση, θα εξεταζόταν στη συνέχεια το ενδεχόμενο περαιτέρω παρεμβάσεων που θα αφορούσαν το μόνιμο προσωπικό.

Ωστόσο, οι συντάκτες της επιστολής υποστηρίζουν ότι ενημερώθηκαν ανεπίσημα για απολύσεις μόνιμων εργαζομένων που κατείχαν νευραλγικές θέσεις, χωρίς προηγούμενη συζήτηση ή έγκριση του Πολιτικού Γραφείου.

Χαρακτηρίζουν τις ενέργειες αυτές ως παράκαμψη του συλλογικού οργάνου, η οποία, κατά την εκτίμησή τους, πλήττει την κομματική συνοχή και τη δημόσια εικόνα της ΕΔΕΚ.

Ερωτήματα για το ΑΚΕΛ και τον Τάσο Γιασεμίδη

Πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά σε δημοσιεύματα περί ενδεχόμενης πρότασης της προέδρου της ΕΔΕΚ προς το ΑΚΕΛ για συνεργασία στις προεδρικές εκλογές, με υποψήφιο τον Τάσο Γιασεμίδη.

Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου ζητούν από την κ. Μακρή να διευκρινίσει κατά πόσο πράγματι υπέβαλε τέτοια πρόταση και, εάν αυτό συνέβη, βάσει ποιας κομματικής απόφασης ενήργησε.

Παράλληλα, θέτουν ερωτήματα για τις συναντήσεις της με υπουργούς, κατά τις οποίες, όπως αναφέρουν, η πρόεδρος δηλώνει ότι καταθέτει προτάσεις.

Ζητούν να πληροφορηθούν εάν πρόκειται για τις θέσεις που είχαν εγκριθεί από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΕΔΕΚ τον Νοέμβριο του 2025 ή για νέες προτάσεις, καθώς και γιατί δεν υπήρξε ενημέρωση του Πολιτικού Γραφείου πριν ή μετά τις συγκεκριμένες επαφές.

Επισημαίνεται ότι η αναφορά στον Τάσο Γιασεμίδη διατυπώνεται στην επιστολή ως ερώτημα προς την πρόεδρο και δεν συνιστά επιβεβαίωση ότι υποβλήθηκε σχετική πρόταση συνεργασίας.

Διαφωνίες ακόμη και για τη χρήση της λέξης «επανένωση»

Οι εσωκομματικές διαφωνίες επεκτείνονται και στις πολιτικές θέσεις που εκφράζει δημοσίως η ΕΔΕΚ.

Οι συντάκτες της επιστολής επικρίνουν το περιεχόμενο της ανακοίνωσης που εκδόθηκε με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι αποκλίνει από την πολιτική φιλοσοφία του κόμματος.

Ειδικότερα, διαφωνούν με τη χρήση της λέξης «επανένωση», υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διατύπωση δεν αποτελεί θέση της ΕΔΕΚ.

Ζητούν, μάλιστα, να πληροφορηθούν ποιος συνέταξε την ανακοίνωση και με ποια απόφαση εγκρίθηκε το περιεχόμενό της.

Ζητούν δύο ειδικές συνεδριάσεις

Στην ίδια επιστολή εκφράζονται επιφυλάξεις και για τις διαδικασίες προετοιμασίας του Καταστατικού Συνεδρίου, με τους συντάκτες να κάνουν λόγο για προχειρότητα και ενέργειες που θεωρούν αντίθετες προς τις θεσμικές διαδικασίες.

Καταγγέλλουν ότι αίτημα μέλους του Πολιτικού Γραφείου να συζητηθεί το ζήτημα στο συλλογικό όργανο δεν έγινε αποδεκτό.

Για τον λόγο αυτό ζητούν τη σύγκληση δύο ειδικών συνεδριάσεων του Πολιτικού Γραφείου, με αποκλειστικά θέματα, αντίστοιχα, τις διαδικασίες του επικείμενου Καταστατικού Συνεδρίου και την οικονομική κατάσταση του κόμματος.

Η απάντηση Μακρή: «Έχω σαφή και ρητή εντολή από τη βάση»

Απαντώντας στις καταγγελίες, η πρόεδρος της ΕΔΕΚ γνωστοποίησε στα μέλη του Πολιτικού Γραφείου ότι η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα συνεδρίαση αναβάλλεται, ώστε να εξεταστεί με τη δέουσα προσοχή το περιεχόμενο της επιστολής.

Παράλληλα, η κ. Μακρή καλεί τους συντάκτες της επιστολής, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέλος, να τοποθετηθούν στο Καταστατικό Συνέδριο της 25ης Οκτωβρίου, εφόσον το επιτρέψει ο διαθέσιμος χρόνος.

Επικαλείται το άρθρο 20 του Καταστατικού, σημειώνοντας ότι το Συνέδριο αποτελεί συλλογικό όργανο το οποίο υπέρκειται θεσμικά του Πολιτικού Γραφείου.

Σε μια αναφορά με ιδιαίτερο εσωκομματικό ενδιαφέρον, η πρόεδρος υπογραμμίζει:

«Ως Πρόεδρος του Κόμματος, έχω την σαφή και ρητή εντολή απευθείας από τη βάση του κόμματος, την οποία είμαι αποφασισμένη να τιμήσω, να υπηρετήσω και να εργαστώ για την υλοποίηση των αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου για το καλό και το μέλλον του κόμματος μας».

Η κ. Μακρή διαβεβαιώνει επίσης ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις για τον προγραμματισμό και την έγκαιρη ενημέρωση των μελών, ανακοινώνοντας ότι η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης θα γνωστοποιηθεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες προηγουμένως.

Αιχμές για τις απουσίες μελών

Η πρόεδρος της ΕΔΕΚ δεν περιορίζεται, ωστόσο, στις διαβεβαιώσεις για καλύτερη λειτουργία του Πολιτικού Γραφείου.

Στην απαντητική επιστολή υπενθυμίζει τις καταστατικές υποχρεώσεις των μελών ως προς τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, επικαλούμενη το άρθρο 43, σύμφωνα με το οποίο μέλη συλλογικών οργάνων που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες ή έξι συνολικά συνεδριάσεις αντικαθίστανται.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι ένα από τα μέλη που υπέγραψαν την επιστολή την ενημέρωσε πως δεν υιοθετεί το σύνολο του περιεχομένου της.

Όπως σημειώνει, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν το μοναδικό μεταξύ των υπογραφόντων που παρέστη στην προηγούμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, κατά την οποία, σύμφωνα με την ίδια, είχαν ήδη αναλυθεί και απαντηθεί ορισμένα από τα ζητήματα που εγείρονται.

Επιπλέον, η κ. Μακρή υποστηρίζει ότι στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που τελικά αναβλήθηκε είχαν περιληφθεί ήδη, πριν από την αποστολή της επιστολής, θέματα που οι συντάκτες της ζητούσαν να συζητηθούν.

Με ανοιχτά μέτωπα προς το Καταστατικό Συνέδριο

Η ανταλλαγή των δύο επιστολών αναδεικνύει τις εσωκομματικές διαφωνίες στην ΕΔΕΚ σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές οργανωτικές και οικονομικές προκλήσεις.

Από τη μία, μέλη του Πολιτικού Γραφείου ζητούν την αποκατάσταση, όπως υποστηρίζουν, των συλλογικών διαδικασιών και αμφισβητούν συγκεκριμένους χειρισμούς της προέδρου. Από την άλλη, η κ. Μακρή επικαλείται την εντολή που έλαβε από τη βάση και παραπέμπει τα ζητήματα στο επικείμενο Καταστατικό Συνέδριο, τονίζοντας τη σημασία της τήρησης των υποχρεώσεων των μελών των συλλογικών οργάνων.

Στην απαντητική επιστολή δεν δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα επιμέρους ερωτήματα που εγείρονται, ιδιαίτερα σε όσα αφορούν τις απολύσεις προσωπικού, τις πολιτικές επαφές και την ενδεχόμενη πρόταση συνεργασίας προς το ΑΚΕΛ.

Το Καταστατικό Συνέδριο της 25ης Οκτωβρίου πραγματοποιείται, επομένως, σε μια συγκυρία κατά την οποία έχουν αναδειχθεί διαφορετικές προσεγγίσεις για τη λειτουργία, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την πολιτική κατεύθυνση της ΕΔΕΚ.

Η επιστολή προς την πρόεδρο της ΕΔΕΚ από ορισμένα μέλη του Πολιτικού Γραφείου:

Η απάντηση της προέδρου της ΕΔΕΚ: