Τι είναι το Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης στην Πύλα – Επιστρέφει μετά από επτά χρόνια με Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν

Το 6ο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο φούτσαλ της Πύλας, με επίσημη έναρξη στις 7 το βράδυ. Η κοινή παρουσία των δύο ηγετών, σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι προσπάθειες για πρόοδο στο Κυπριακό, επιχειρεί να εκπέμψει συμβολισμό στη διοργάνωση, ιδιαίτερα λόγω της φυσιογνωμίας της Πύλας, όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εξακολουθούν να ζουν στην ίδια κοινότητα.

Μιλώντας στον «Π», ο κοινοτάρχης Πύλας, Σίμος Μυτίδης, εξηγεί ότι βασικός στόχος της διοργάνωσης είναι να σταλεί ένα μήνυμα ειρήνης και συνεργασίας, με την ελπίδα ότι το παράδειγμα του χωριού θα μπορούσε να έχει ευρύτερο αντίκτυπο. «Είναι για να στείλουμε το μήνυμα ότι μπορούμε να συνυπάρξουμε οι δύο κοινότητες μεταξύ μας, όταν και εφόσον κάποιοι το θελήσουν», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η φιλοσοφία αυτή συνοψίζεται, όπως επισημαίνει, σε μια απλή διαπίστωση: «Αν μπορούμε εμείς στην Πύλα, γιατί όχι και το υπόλοιπο νησί;».

Επιστρέφει μετά το 2019

Το Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2015, με στόχο να φέρει κοντά τους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους κατοίκους της Πύλας, μέσα από κοινές πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η τελευταία διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 2019 και έκτοτε ο θεσμός παρέμεινε ανενεργός.

Όπως εξηγεί ο κ. Μυτίδης, η διακοπή οφειλόταν σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων η πανδημία του κορωνοϊού, αλλά και οι συνθήκες που επικράτησαν τα επόμενα χρόνια. «Για κάποια χρόνια δεν το κάναμε, για διάφορους λόγους. Ήταν ο COVID, ήταν διάφορα», σημειώνει, αναγνωρίζοντας ότι και οι εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό επηρέασαν το γενικότερο κλίμα.

Η απόφαση για επαναφορά του φεστιβάλ συνδέεται με την επιθυμία της κοινότητας να αναβιώσει μια παράδοση συνεργασίας, προσφέροντας ταυτόχρονα μια ευκαιρία επαφής και επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων των δύο κοινοτήτων.

Ερωτηθείς κατά πόσον η παρούσα συγκυρία, με τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο Κυπριακό, δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για τη διοργάνωση, ο κοινοτάρχης αποφεύγει να δώσει πολιτικές προεκτάσεις στην πρωτοβουλία, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η τοπική κοινωνία μπορεί να συμβάλει με τον δικό της τρόπο.

«Ό,τι συμβάλουμε, έστω και στο ελάχιστο από τη δική μας πλευρά, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε για να βοηθήσουμε την κατάσταση και να στείλουμε τα σωστά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις», τονίζει.

Συνεργασία των δύο κοινοτήτων και των Ηνωμένων Εθνών

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας, σε συνεργασία με τον Τουρκοκύπριο κοινοτάρχη της Πύλας, Βεϊσάλ Γκιουντέν και τα Ηνωμένα Έθνη. Σύμφωνα με τον κ. Μυτίδη, η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται στο οργανωτικό μέρος, αλλά περιλαμβάνει και οικονομική συνεισφορά από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Όπως αναφέρει, τα Ηνωμένα Έθνη στηρίζουν οικονομικά τη διοργάνωση και συνδράμουν στις προετοιμασίες, ενώ συνεισφορά θα υπάρξει και από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, ωστόσο, αναλαμβάνει το Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας.

Ο κοινοτάρχης υπογραμμίζει ότι, παρά τις οργανωτικές και οικονομικές απαιτήσεις, η εκδήλωση διατηρεί τον ανοικτό χαρακτήρα της, καθώς η είσοδος θα είναι δωρεάν για όλους.

Μουσική, χοροί, φαγητό και εθελοντές

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο φούτσαλ της Πύλας, σε κεντρικό σημείο του χωριού, με επίσημη έναρξη στις 7 το βράδυ του Σαββάτου.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μουσική, παραδοσιακούς χορούς, φαγητό, ποτό και άλλες δραστηριότητες, με τη συμμετοχή ομάδων και από τις δύο κοινότητες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διοργάνωσης αποτελεί η παρουσία περιπτέρων που θα λειτουργούν με τη συμμετοχή τοπικών σωματείων και οργανωμένων συνόλων της κοινότητας.

Όπως εξηγεί ο κ. Μυτίδης, από την ελληνοκυπριακή πλευρά η λειτουργία των περιπτέρων στηρίζεται κυρίως σε εθελοντές, οι οποίοι προσφέρουν τον χρόνο και την εργασία τους για λογαριασμό των σωματείων και των οργανισμών που εκπροσωπούν.

«Συνήθως είναι τα σωματεία μας, τα σχολεία, οι σύνδεσμοι γονέων. Είναι εθελοντικά αυτοί που θα δουλέψουν και είναι για τα σωματεία τους ή τους οργανισμούς και τους συνδέσμους τους», σημειώνει.

Αναμένονται περίπου 2.000 επισκέπτες

Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη αναμένεται να προσδώσει πρόσθετη δημοσιότητα στο φεστιβάλ, αυξάνοντας και το ενδιαφέρον του κοινού. Ο κ. Μυτίδης εκτιμά ότι η συμμετοχή μπορεί να φτάσει περίπου τα 2.000 άτομα, με επισκέπτες τόσο από την περιοχή όσο και από άλλες κοινότητες.

«Σίγουρα πιστεύω ότι η παρουσία τους θα έχει ενδιαφέρον και από τα ΜΜΕ και από τον κόσμο. Φυσικό είναι ότι αναμένουμε περισσότερο κόσμο», δηλώνει.

Παράλληλα, αναμένεται η παρουσία βουλευτών από τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, από διάφορα πολιτικά κόμματα, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των παρευρισκομένων.

Σε ό,τι αφορά τα οργανωτικά ζητήματα, ο κοινοτάρχης εμφανίζεται καθησυχαστικός, σημειώνοντας ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η παρουσία των δύο ηγετών

Η κοινή παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουφάν Έρχιουρμαν προσδίδει στη φετινή διοργάνωση μια πρόσθετη πολιτική και συμβολική διάσταση.

Η σχετική συμφωνία ανακοινώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη στις 13 Οκτωβρίου, μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στη Λευκωσία, κατά την οποία συμφώνησαν επίσης να συμμετάσχουν από κοινού σε προσεχείς συνεδριάσεις δικοινοτικών τεχνικών επιτροπών και να συνεχίσουν τις μεταξύ τους συζητήσεις την επόμενη εβδομάδα.

Ο κ. Μυτίδης θεωρεί ότι η παρουσία τους στο φεστιβάλ μπορεί να ενισχύσει το μήνυμα της εκδήλωσης και να προσελκύσει μεγαλύτερη προσοχή στην προσπάθεια που γίνεται στην Πύλα.

Παράλληλα, ο κ. Μυτίδης ανέφερε ότι στην εκδήλωση αναμένεται να παρευρεθούν εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ των οποίων ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, συνοδευόμενος από μέλη της ομάδας του. Πρόσθεσε ότι είναι πολύ πιθανό να δώσουν το παρών και οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών για το Κυπριακό, Μενέλαος Μενελάου και Μεχμέτ Ντανά.

«Δεν είμαστε πολιτικοί, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε»

Ο Σίμος Μυτίδης αποφεύγει να παρουσιάσει το φεστιβάλ ως μια πολιτική πρωτοβουλία που μπορεί από μόνη της να αλλάξει την πορεία του Κυπριακού. Επιμένει, ωστόσο, ότι η εμπειρία της Πύλας μπορεί να αποτελέσει ένα πρακτικό παράδειγμα συνύπαρξης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η επαφή μεταξύ των δύο κοινοτήτων παραμένει σημαντική.

«Παρόλο που δεν είμαστε πολιτικοί εμείς, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα δώσει έστω λίγη βοήθεια, λίγο το στίγμα ότι οι δύο κοινότητες, μπορούν να συνυπάρξουν και να συμβιώσουν μέσα στην ίδια κοινότητα», αναφέρει.

Η επισήμανσή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της ιδιαιτερότητας της Πύλας, μιας από τις ελάχιστες κοινότητες της Κύπρου στις οποίες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εξακολουθούν να ζουν μαζί μετά το 1974.

Το ιστορικό της διοργάνωσης

Η συνεργασία αυτή δεν είναι καινούργια, καθώς ήδη από το 2015, με τη συμβολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, οι τοπικές Αρχές των δύο κοινοτήτων ανέλαβαν κοινές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο 4ο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης, που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2018, τιμήθηκαν για τη συνεισφορά τους στην ειρήνη στην Κύπρο οι πρώην ηγέτες των δύο κοινοτήτων, Δημήτρης Χριστόφιας και Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, καθώς και η τότε Ειδική Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.

Στην ίδια διοργάνωση είχε τιμηθεί και ο πρώην Τουρκοκύπριος κοινοτάρχης Νετζντέτ Ενβέρ, για την προσφορά του στην προώθηση της δικοινοτικής συνεργασίας και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κατοίκων.

Μάλιστα, ο Τουρκοκύπριος κοινοτάρχης Βεϊσάλ Γκιουντέν είχε εξάρει τότε τη συμβολή του Σίμου Μυτίδη και του προκατόχου του στην προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι της Πύλας μοιράζονται όχι μόνο τις υποδομές και τους δημόσιους χώρους, αλλά και κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες. Από την πλευρά του, ο κ. Μυτίδης είχε υπογραμμίσει ότι στόχος του φεστιβάλ ήταν η καλλιέργεια κλίματος συμφιλίωσης, αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης, ώστε το παράδειγμα της Πύλας να διαφυλαχθεί και να αποτελέσει πρότυπο για το μέλλον του νησιού.