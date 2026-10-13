Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στην προστατευόμενη περιοχή του ΟΗΕ στη Λευκωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του διεθνούς οργανισμού.
Ραντεβού στο φεστιβάλ της Πύλας έδωσαν Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν - Συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο την ερχόμενη εβδομάδα, η ανακοίνωση του ΟΗΕ
Οι δύο ηγέτες προσβλέπουν στην επικείμενη επίσκεψη της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης τα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσαν ανακοίνωση, τονίζοντας ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους την ερχόμενη εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται η ακριβής ημερομηνία της επόμενης συνάντησης.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι οι Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν προσβλέπουν στην επικείμενη επίσκεψη της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.
Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραστούν από κοινού στο φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στην Πύλα το ερχόμενο Σάββατο, 17 Οκτωβρίου.
Επιπλέον, αποφασίστηκε η κοινή παρουσία τους σε προσεχείς συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία, καθώς και της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωση του ΟΗΕ δεν γίνεται αναφορά σε οποιαδήποτε συμφωνία για συγκεκριμένα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), ούτε καταγράφεται πρόοδος στο ζήτημα της διάνοιξης νέων οδοφραγμάτων.
Η ανακοίνωση περιορίζεται στην καταγραφή του θετικού κλίματος, των κοινών δραστηριοτήτων στις οποίες συμφώνησαν να συμμετάσχουν οι δύο ηγέτες και της απόφασής τους να συνεχίσουν τον διάλογο την ερχόμενη εβδομάδα.
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