Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο Παν. του Μάαστριχτ: Η επανένωση της Κύπρου μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο της στην Ευρώπη

Στην ομιλία του, με τίτλο « Η Κύπρος και το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα: Γεφυρώνοντας την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή στην πορεία προς την Στρατηγική Αυτονομία», ο Πρόεδρος είπε ότι είναι φιλόδοξη αλλά απόλυτα αναγκαία η μετάβαση της Ευρώπης προς τη Στρατηγική Αυτονομία.

Αναφερόμενος στην Κύπρο, ανέφερε ότι η ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια έχει αναβαθμίσει τη φωνή της χώρας στη διεθνή σκηνή ενισχύοντας την ικανότητα μας να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις ως μέρος μιας Ένωσης 27 Κρατών Μελών.

"Η σημασία της ένταξης της χώρας μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ολοένα και πιο έκδηλη καθημερινά, ιδιαίτερα με το σημερινό διεθνές περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από προκλήσεις και αβεβαιότητα", είπε.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος, που βρίσκεται στο απώτατο άκρο της ευρωπαϊκής ηπείρου αλλά και στο σταυροδρόμι της ιστορίας, των συγκρούσεων και των ευκαιριών, είναι απόλυτα προσηλωμένη στην ιδέα μιας Στρατηγικά Αυτόνομης Ένωσης

"Αυτή είναι η στιγμή της Ευρώπης να επαναπροσδιορίσει και να αναδιατάξει το μέλλον της. Υιοθετώντας μια αποφασιστική και φιλόδοξη πορεία αυτονομίας", ανέφερε.

Οι περίοδοι αναταραχής, είπε, προσφέρουν παράλληλα την ευκαιρία στην Ένωσή μας να αναδειχθεί, ως ένας πλέον Αξιόπιστος, Συνεπής και Έμπιστος εταίρος.

Και να προχωρήσει φιλόδοξα και αποφασιστικά, πρόσθεσε, προς μια Ένωση που να είναι πραγματικά Αυτόνομη.

"Μια Ένωση με εξωστρεφή προσανατολισμό, η οποία αναπτύσσει σχέσεις με όλα τα γειτονικά της κράτη με μια προσέγγιση 360 μοιρών, παραμένοντας προσηλωμένη, περισσότερο από ποτέ, στο ελεύθερο εμπόριο και τις επωφελείς συνεργασίες, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τη στρατηγική της αυτονομία αποφεύγοντας, όμως, την απομόνωση", πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη Στρατηγική Αυτονομία με σοβαρότητα, θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας πέρα από την ιστορία μας και πέρα από τα σύνορά μας, προς τις γειτονικές μας χώρες με τις οποίες να συνεργαστούμε και να μετατρέψουμε τη γεωγραφική μας εγγύτητα σε ουσιαστική συμμαχία.

"Και είναι σε αυτό ακριβώς το πεδίο, όπου η χώρα μου μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις και να έχει καθοριστική συνεισφορά", σημείωσε.

Λέγοντας ότι οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου αποτελούν ταυτόχρονα και προκλήσεις και για την Ευρώπη, σημείωσε ότι η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, έχει μια μοναδική αντίληψη για την περιοχή.

Πρόκειται, σημείωσε, για μια περιοχή συχνών συρράξεων, αλλά ταυτόχρονα και ασύλληπτων προοπτικών.

Είναι αυτός ο λόγος, σημείωσε, για το οποίο η Κύπρος επιδιώκει να λειτουργεί ως μια σταθερή, αξιόπιστη και προβλέψιμη γέφυρα σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιφέρειας της Μέσης Ανατολής, αλλά και του Κόλπου, μεταξύ της Ευρώπης και των νότιων γειτονικών χωρών.

Υπενθύμισε ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εργαστήκαμε για να ενδυναμώσουμε αυτήν ακριβώς την περιφερειακή διάσταση.

Αναφέρθηκε στον εποικοδομητικό ρόλο της Κύπρου σε περιόδους μεγάλων κρίσεων λέγοντας ότι νόνο εντός των τελευταίων τριών ετών, έχουμε συμβάλει στην ασφαλή εκκένωση χιλιάδων πολιτών από 70 διαφορετικές χώρες.

Μίλησε και για την κλιματική αλλαγή και την Κυπριακή Περιφερειακή Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή που στόχο έχει να φέρει κοντά τις χώρες της περιοχής μας, ενδυναμώνοντας έτσι τη συλλογική μας δυνατότητα για προσαρμογή, μετριασμό και ανθεκτικότητα. Αναφέρθηκε επίσης στον Περιφερειακό Σταθμό Εναέριας Δασοπυρόσβεσης της Κύπρου, ενώ είπε ότι η σταθερή μας προσήλωση στην περιφερειακή συνεργασία αποδεικνύεται επίσης μέσω του Κυπριακού Κέντρου Χερσαίας, Θαλάσσιας και Λιμενικής Ασφάλειας το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

"Μπορεί αυτές οι πρωτοβουλίες να στοχεύουν στην αντιμετώπιση διαφορετικών προκλήσεων – κλιματική αλλαγή, ασφάλεια και πολιτική προστασία – εντούτοις διέπονται από την ίδια βασική αρχή: η Κύπρος είναι σε θέση να μετατρέψει τη μοναδική γεωγραφική της θέση σε μια δύναμη που ωθεί σε ευρωπαϊκές συνεργασίες και σε περιφερειακή ανθεκτικότητα, ενισχύοντας παράλληλα τη Στρατηγική Αυτονομία της ΕΕ", τόνισε.

Και αυτός ο ρόλος της χώρας μου μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω με τον τερματισμό της παράνομης κατοχής και της επανένωσης της Κύπρου, υπογράμμισε ο Πρόεδρος.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό είπε ότι η ιδιότητά μας ως κράτος μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας αποτελεί το σημαντικότερο μας πλεονέκτημα στις προσπάθειες μας να επιτύχουμε μια βιώσιμη και λειτουργική λύση στο κυπριακό πρόβλημα και να επανενώσουμε την πατρίδα μας.

"Μια αμοιβαία επωφελής διευθέτηση που θα επιτρέψει στην Κύπρο να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές της", ανέφερε.

Χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις στην περιφέρειά μας ως βαθιά ανησυχητικές, είπε ότι μας θυμίζουν επίσης κάτι εξίσου σημαντικό: ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επιλέξει τη στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να ηγηθεί.

"Η Ηγεσία απαιτείται ακριβώς όταν οι συνθήκες είναι οι πλέον δυσχερείς. Και η στιγμή για την ηγεσία της Ένωσης είναι τώρα", τόνισε ο Πρόεδρος.

Διότι το μέλλον της Ευρώπης, πρόσθεσε, δεν θα κριθεί μόνο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ή στα θεσμικά όργανα. "Θα διαμορφωθεί εξίσου, εδώ, στα πανεπιστήμιά μας, μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας και, πάνω απ' όλα, από Εσάς. Από τη γενιά που θα κληρονομήσει και θα καθορίσει την Ευρώπη του αύριο".

"Από το Μάαστριχτ, όπου γράφτηκε ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έχουμε την ευκαιρία να αναρωτηθούμε: Ποιά θα πρέπει να είναι η μορφή που θα έχουν τα επόμενα κεφάλαια;".

Είναι δικό μας χρέος – αλλά και δικό σας – συνέχισε ο Πρόεδρος, να αποφασίσουμε την αυριανή μορφή της Ευρώπης.

"Η δική μου απάντηση είναι μια ενωμένη, ισχυρότερη, φιλόδοξη και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη," κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ