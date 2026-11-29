Την κατεδάφιση στα Βαρώσια όλων των κτηρίων που δεν είναι αντισεισμικά, καθώς και όσων θεωρούνται επικίνδυνα, προανήγγειλε ο Ουνάλ Ουστέλ, επικεφαλής του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) και «πρωθυπουργός» στα κατεχόμενα.
Βαρώσια: Κατεδαφίσεις κτηρίων προαναγγέλλει ο Ουνάλ Ουστέλ – Ετοιμάστηκε πολεοδομικό σχέδιο για την περιοχή
Ο επικεφαλής του ΚΕΕ ανέφερε ότι διενεργούνται έλεγχοι για την ασφάλεια των κατοίκων και ότι έχει ετοιμαστεί πολεοδομικό σχέδιο για την περιοχή.
Ο κ. Ουστέλ ανέφερε ότι διενεργούνται έλεγχοι για την ασφάλεια των κατοίκων και ότι έχει ετοιμαστεί πολεοδομικό σχέδιο για την περιοχή.
Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό Τύπο των Τουρκοκυπρίων, απέρριψε πρόταση που, όπως την περιέγραψε, προβλέπει επιστροφή των Βαρωσίων με αντάλλαγμα τη διαχείριση του λιμανιού της Αμμοχώστου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστήριξε ότι η περιοχή βρίσκεται υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει εδαφική παραχώρηση.
Ο επικεφαλής του ΚΕΕ υποστήριξε επίσης ότι η λύση του Κυπριακού είναι η «λύση δύο κρατών», απορρίπτοντας την ομοσπονδιακή προσέγγιση που, όπως είπε, υποστηρίζει η αντιπολίτευση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.