Ο κ. Ουστέλ ανέφερε ότι διενεργούνται έλεγχοι για την ασφάλεια των κατοίκων και ότι έχει ετοιμαστεί πολεοδομικό σχέδιο για την περιοχή.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό Τύπο των Τουρκοκυπρίων, απέρριψε πρόταση που, όπως την περιέγραψε, προβλέπει επιστροφή των Βαρωσίων με αντάλλαγμα τη διαχείριση του λιμανιού της Αμμοχώστου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστήριξε ότι η περιοχή βρίσκεται υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει εδαφική παραχώρηση.

Ο επικεφαλής του ΚΕΕ υποστήριξε επίσης ότι η λύση του Κυπριακού είναι η «λύση δύο κρατών», απορρίπτοντας την ομοσπονδιακή προσέγγιση που, όπως είπε, υποστηρίζει η αντιπολίτευση.

Πηγή: ΚΥΠΕ