Τουρκική άσκηση στα κατεχόμενα με προκλητικές δηλώσεις Αρικλί: «Μπορούμε να ελέγξουμε όλη την Κύπρο σε τρεις ώρες»

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, αλεξιπτωτιστές έκαναν άλματα από ύψος 3.000 μέτρων, μεταφέροντας τις σημαίες της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, και προσγειώθηκαν στις ακτές του κατεχόμενου χωριού Λιβερά, στην περιοχή της Κερύνειας.

Η άσκηση, που φέρει το όνομα του Τούρκου λοχαγού Τζενγκίζ Τοπέλ, πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της κατεχόμενης Κερύνειας με τη συμμετοχή χερσαίων, αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων του τουρκικού στρατού.

Η Χουριέτ αναφέρει επίσης ότι, ενώ παρακολουθούσε την προσγείωση των αλεξιπτωτιστών, ο Ουστέλ τραγουδούσε το γνωστό τουρκικό τραγούδι «Μπορεί να έρθω μια νύχτα ξαφνικά» (Bir Gece Ansızın Gelebilirim), το οποίο έχει συνδεθεί με την τουρκική εισβολή του 1974.

Σε άλλο δημοσίευμα, ο πρόεδρος του εθνικιστικού τουρκοκυπριακού Κόμματος Αναγέννησης (YDP), Ερχάν Αρικλί, υποστήριξε ότι ο τουρκικός στρατός μπορεί να θέσει υπό τον έλεγχό του τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου μέσα σε τρεις ώρες. Ως εναλλακτική στην ομοσπονδία πρότεινε ένα μοντέλο σύνδεσης των κατεχομένων με την Τουρκία.

Σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Τουρκίγε, η οποία προβάλλεται και στο πρωτοσέλιδο, ο Αρικλί ανέφερε επίσης ότι το αεροδρόμιο Λευκονοίκου έχει παραχωρηθεί στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και λειτουργεί ως βάση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Υποστήριξε ακόμη ότι στην περιοχή βρίσκονται τουρκικά υποβρύχια.

Αναφερόμενος στο μέλλον του Κυπριακού, ο Αρικλί επανέλαβε την αντίθεσή του στην ομοσπονδία και δήλωσε ότι, αν το ψευδοκράτος δεν εξασφαλίσει διεθνή αναγνώριση, θα μπορούσε να εξεταστεί η δημιουργία «ειδικής δημοκρατίας συνδεδεμένης με την Τουρκία», κατά το πρότυπο του Μονακό.

Πηγή: ΚΥΠΕ