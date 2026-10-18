Συνέντευξη Τουφάν Έρχιουρμαν στον «Π»: «Δεν έλαβα ποτέ έγγραφο 19 σημείων από τον Χριστοδουλίδη»

Σε μια συνέντευξη με σαφείς πολιτικές αιχμές και αποκαλυπτικές τοποθετήσεις, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ανοίγει τα χαρτιά του για το Κυπριακό, αμφισβητώντας βασικούς ισχυρισμούς της ελληνοκυπριακής πλευράς. Δηλώνει ότι ουδέποτε έλαβε γραπτό έγγραφο με τις 19 προτάσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, διαψεύδει κατηγορηματικά ότι απέρριψε πρόταση για τα Βαρώσια κατόπιν παρέμβασης της Άγκυρας και επιμένει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει αποδεχθεί κανένα από τα τέσσερα σημεία της μεθοδολογίας του. Ο κ. Έρχιουρμαν θέτει την επί της αρχής αποδοχή της εκ περιτροπής Προεδρίας ως απαραίτητη προϋπόθεση πριν από την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, απορρίπτει τη σύνδεσή της με το ζήτημα των εγγυήσεων και αποδίδει τη στασιμότητα στο άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς. Παράλληλα, αποφεύγει να προσδιορίσει τη μορφή της επιδιωκόμενης λύσης, υποστηρίζοντας ότι «το περιεχόμενο είναι πιο σημαντικό από τις ετικέτες», ενώ δηλώνει έτοιμος να συνεχίσει την εντατική συνεργασία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με προτεραιότητα τα ΜΟΕ που εισηγήθηκε ο Αντόνιο Γκουτέρες. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε έγγραφο 19 σημείων/προτάσεων για το Κυπριακό. Το πακέτο αυτό φέρεται να επικεντρώνεται σε ζητήματα ουσίας, στη μεθοδολογία, καθώς και σε ΜΟΕ, με στόχο την προετοιμασία του εδάφους για την επανέναρξη της διαδικασίας και για μια νέα άτυπη διευρυμένη διάσκεψη υπό την αιγίδα του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών. Οι προτάσεις ήλθαν για πρώτη φορά στο φως στα μέσα Σεπτεμβρίου 2026, μετά από συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν. Ωστόσο, κανένας από τους αρχηγούς των ελληνοκυπριακών πολιτικών κομμάτων δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη γραπτού εγγράφου 19 σημείων κατά τη συνεδρίαση του Εθνικού...