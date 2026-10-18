«Δεν είπα ποτέ ότι τα 19 σημεία υποβλήθηκαν γραπτώς – Αποκαλυπτική η συνέντευξη Έρχιουρμαν», λέει ο Χριστοδουλίδης – Απάντησε για την εκ περιτροπής προεδρία

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο του μνημοσύνου ηρώων του Τρικώμου, στη Λεμεσό, και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι φαίνεται πως ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δυσαρεστήθηκε από τις χθεσινοβραδινές δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Πύλα και για αυτό ο ίδιος δεν προέβη σε δηλώσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί δεν έκανε δηλώσεις ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, δεν μου ανέφερε κάτι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω τους λόγους και δεν θεωρώ ότι ανέφερα οτιδήποτε που δικαιολογεί την οποιαδήποτε ενόχληση».

Σε ερώτηση αν θεωρεί ότι ενόχλησαν τον κ. Έρχιουρμαν οι αιχμές του Προέδρου προς την Άγκυρα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «δεν είναι αιχμές, είναι ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι το κλειδί της λύσης του Κυπριακού βρίσκεται στην Τουρκία και ανέφερα, μάλιστα, συγκεκριμένα ότι, χωρίς να παραγνωρίζω τον ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε εμείς στην Κύπρο».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο κ. Έρχιουρμαν στη συνέντευξή του στον «Π» τον καλεί να διευκρινίσει τη θέση του για την εκ περιτροπής προεδρία στο πλαίσιο της συζήτησης για επανένωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θεωρώ ιδιαίτερα αποκαλυπτική τη συνέντευξη του Τουρκοκύπριου ηγέτη και ειδικότερα για το ερώτημα που έχετε θέσει. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι από τουρκικής πλευράς, και έχω ενημερώσει σχετικά και το Εθνικό Συμβούλιο για αυτή τη διάσταση, τίθενται όροι και προϋποθέσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών, την εκ των προτέρων αποδοχή από δικής μας πλευράς συγκεκριμένων θέσεων που ενδιαφέρουν την τουρκοκυπριακή κοινότητα, χωρίς καμία απολύτως διάθεση να συζητηθούν ή να γίνουν αποδεκτές δικές μας θέσεις σε άλλες σημαντικές πτυχές του Κυπριακού.

Είναι για αυτό τον λόγο που κατ΄επανάληψη έχω αναφέρει ότι όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να συζητηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το να τίθενται όροι και προϋποθέσεις πριν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, θεωρώ ότι, είναι μια τακτική που δεν βοηθά στο να υπάρχουν εξελίξεις. Για αυτό αναφέρω ότι είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική η συνέντευξη του Τουρκοκύπριου ηγέτη, γιατί δείχνει το γιατί δεν έχουν επαναρχίσει, ένας από τους βασικούς λόγους που δεν έχουν επαναρχίσει ακόμη, οι συνομιλίες».

Κληθείς να σχολιάσει αναφορά του κ. Έρχιουρμαν ότι δεν έλαβε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας γραπτώς τα 19 σημεία, προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «οι προτάσεις, δεν είπα ποτέ ότι υποβλήθηκαν γραπτώς. Υποβλήθηκαν προφορικώς, γνωρίζει τις 19 πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, σε κάποιες έχει τοποθετηθεί, σε κάποιες δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί. Για τις 19 προτάσεις γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Εθνικό Συμβούλιο και, επαναλαμβάνω, το συζητήσαμε και αυτό χθες βράδυ, γιατί συζητήθηκε η συγκεκριμένη συνέντευξη και μου είπε ΄ναι, είπα ότι αυτά τα θέματα μεταφέρθηκαν σε μένα προφορικά, δεν δόθηκαν γραπτώς’».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο κ. Έρχιουμαν είπε πως του προσάπτουν προσεγγίσεις για το θέμα των Βαρωσίων που δεν ισχύουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν θέλω να εμπλακώ σε ένα παιγνίδι επίρριψης ευθυνών, δεν είμαι εδώ για αυτό, και ούτε πιστεύω πως βοηθά καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Το θέμα, αυτό μπορώ να το πω δημόσια, της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων είναι μέσα στα θέματα που πολύ συγκεκριμένα έχουμε θέσει, είναι μέσα στα θέματα που πολύ συγκεκριμένα που συζητήσαμε πρόσφατα με τον ΓΓ των ΗΕ στη Νέα Υόρκη, είναι από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην επιστολή που απέστειλα στον ΓΓ των ΗΕ. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, αναλόγως των εξελίξεων θα είμαστε εδώ για να τοποθετηθούμε. Αλλά, επαναλαμβάνω, ότι πραγματικά πιστεύω ότι μόνο η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θα αποδείξει στην πράξη ποιος πραγματικά έχει βούληση για επίλυση του Κυπριακού και αναφέρομαι σε όλους, δεν αναφέρομαι μόνο στις δύο κοινότητες, αναφέρομαι στις εγγυήτριες δυνάμεις, αναφέρομαι στον ρόλο της Τουρκίας».

Ερωτηθείς αν ειπώθηκε κάτι χθες βράδυ στην Πύλα μεταξύ των δύο ηγετών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «όχι, δεν ειπώθηκε κάτι αρνητικό, ήταν μια κοινωνική συνάντηση. Ήμασταν εκεί για να στείλουμε ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα για την ανάγκη να εργαστούμε από κοινού για να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Τέτοιου είδους συναντήσεις είναι σημαντικές, και όπως είπα και χθες βράδυ, ερωτώμενος από συναδέλφους σας, είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι αρκετές για να φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο. Αλλά, ναι, έχουν τη δική τους προστιθέμενη αξία».

Ερωτηθείς για τη θέση του στη θέση της Τουρκίας για συνομιλίες χωρίς ανοικτό τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «όλα εξαρτώνται από πού θα ξεκινήσουν. Αν ξεκινήσουν από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι τα θέματα διαφωνίας, ποια είναι τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν, και αντιλαμβάνεστε ότι και ο χρόνος σαφώς θα είναι λιγότερος. Αν επιδιώκεται από κάποιους να ξεκινήσουν από την αρχή, κανείς δεν μπορεί να καθορίσει τον χρόνο».