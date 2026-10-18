Στην Πύλα, οι δύο ηγέτες βγήκαν για λίγο από το πολιτικό «ρινγκ»

Ζιβανία και χαμόγελα

Χρειάστηκε περίπου μία δεκαετία για να δει ξανά η Κύπρος μια τέτοια σκηνή, με δύο Κύπριους ηγέτες, έστω και πολιτικούς αντιπάλους, να μοιράζονται ζιβανία και χαμόγελα, περιστοιχισμένοι από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους που ήθελαν να αποτελέσουν μέρος της στιγμής και, φυσικά, να απαθανατιστούν μαζί τους σε φωτογραφία.

Οι δύο ηγέτες ήταν όλο χαμόγελα μπροστά στις κάμερες, χωρίς να ανησυχούν κατά πόσον οι εκφράσεις των προσώπων τους συνάδουν με οποιοδήποτε αυστηρό μήνυμα ενδεχομένως θα ήθελαν να στείλουν. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η πολιτική απουσίαζε από τη βραδιά. Άλλωστε, πρόκειται για δύο πολιτικούς ηγέτες και η πολιτική δεν μπορεί να μείνει εντελώς εκτός κάδρου. Ωστόσο, η εκδήλωση πέτυχε τον στόχο της, φέρνοντας κοντά τους δύο ηγέτες, μακριά από το «ρινγκ», και δείχνοντας παράλληλα στην υπόλοιπη Κύπρο πώς τα καταφέρνει η Πύλα: συνυπάρχει ειρηνικά, με όλα τα ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά χαρακτηριστικά της, μαζί με τις ατέλειές της.

Πρώτος έφθασε στο 6ο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης Πύλας ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος περιηγήθηκε σε όλα τα περίπτερα, δεχόμενος αγκαλιές και χειραψίες από πλήθος ανθρώπων που έσπευσαν να τον χαιρετίσουν.

Μήνυμα ειρήνης

«Στέλνουμε ένα μήνυμα ειρήνης, ένα μήνυμα συνύπαρξης, ένα μήνυμα για την ανάγκη, επιτέλους, επανένωσης της πατρίδας μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ακολούθησε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος φορούσε αυχενικό κολάρο λόγω πόνων στην πλάτη, χωρίς όμως αυτό να τον εμποδίσει να ανταλλάξει δεκάδες χειραψίες, αγκαλιές και περιστασιακές χειρονομίες καλής θέλησης, ενώ κάποια στιγμή χόρεψε κιόλας.

Το φεστιβάλ ήταν γεμάτο από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, αλλά και ξένους κατοίκους του χωριού.

Στο κεντρικό τραπέζι, κοντά στη σκηνή, ο Χριστοδουλίδης και ο Έρχιουρμαν κάθισαν πλαισιωμένοι από τους δύο κοινοτάρχες της Πύλας, Σίμο Μυτίδη και Βεϊσάλ Γκιουντέν, τους διαπραγματευτές τους, Μενέλαο Μενελάου και Μεχμέτ Ντανά, τον επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ Χασίμ Ντιάν, τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου, την πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) Σιλά Ουσάρ Ιντζιρλί –η οποία ενδέχεται κάλλιστα να είναι η επόμενη «πρωθυπουργός» στα κατεχόμενα μετά τις εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου– και τον πρώην Τουρκοκύπριο ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και τη σύζυγό του Ογιά Ταλάτ. Σε κοντινή απόσταση κάθονταν και άλλα στελέχη του ΑΚΕΛ και του CTP.

Οι δύο ηγέτες κάθισαν μαζί, ήπιαν μαζί και πήραν ακόμη και φαγητό μαζί από τον μπουφέ. Άκουσαν μουσική οικεία και στους δύο και παρακολούθησαν ένα δικοινοτικό χορευτικό συγκρότημα να αποτυπώνει, μέσα από την κίνηση και το τραγούδι, την κοινή ιστορία του νησιού και των ανθρώπων του.

Οι άνθρωποι

Οι οικοδεσπότες τους, οι κοινοτάρχες της Πύλας, αποτέλεσαν υπόδειγμα ευγένειας και αξιοπρέπειας, εκφωνώντας τις ομιλίες τους στη μητρική τους γλώσσα και στα αγγλικά, ενώ ευχαρίστησαν ο ένας τον άλλο και τα Ηνωμένα Έθνη για τη βοήθειά τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια.

Ο Ελληνοκύπριος κοινοτάρχης της Πύλας, Σίμος Μυτίδης, δήλωσε: «Η κοινότητά μας, η Πύλα, αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα ότι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μπορούν να συνυπάρχουν, να εργάζονται μαζί και να οικοδομούν σχέσεις βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση. Η Πύλα είναι ζωντανή απόδειξη ότι η ειρηνική και αρμονική συνύπαρξη είναι εφικτή».

Ο Τουρκοκύπριος ομόλογός του, Βεϊσάλ Γκιουντέν, σημείωσε ότι οι δύο κοινότητες ζουν μαζί στην Πύλα εδώ και αιώνες. «Επιλέγουμε να ζούμε ειρηνικά παρά σε σύγκρουση», είπε.

Η πολιτική

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν την ημέρα κατά την οποία η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, απέστειλε μήνυμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στον «Πολίτη», καλώντας και τους δύο να αρχίσουν να συνεργάζονται και να διερευνούν τη συνύπαρξη στη βάση της πολιτικής ισότητας.

Η απεσταλμένη διερωτήθηκε πώς θα μπορούσαν να τερματίσουν δεκαετίες διαίρεσης, όταν δεν καταφέρνουν να ανοίξουν ούτε ένα σημείο διέλευσης ή να συμφωνήσουν στην αποναρκοθέτηση.

Πριν από την άφιξή της στην Κύπρο στα τέλη Οκτωβρίου, η Ολγκίν κάλεσε τους ηγέτες να καθίσουν στο τραπέζι και να συμφωνήσουν σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) και στους κανόνες ενός μελλοντικού διαλόγου (μεθοδολογία). Όπως σημείωσε, η πρόοδος προς την επανέναρξη των συνομιλιών εξαρτάται από αυτό.

Κληθείς από δημοσιογράφο να σχολιάσει, ο Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Ολγκίν τού είχε αποστείλει πολύ πρόσφατα ένα αναλυτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο απάντησε με μια εξίσου αναλυτική απάντηση.

Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι, μετά την τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου και σε συνέχεια της συνομιλίας του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, απέστειλε στον επικεφαλής του ΟΗΕ επιστολή στην οποία παρέθεσε πολύ συγκεκριμένες ιδέες για τη μεθοδολογία, την ουσία και τα ΜΟΕ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι η συνάντησή του με τον Έρχιουρμαν την επόμενη εβδομάδα θα φέρει πρόοδο.

Στη συνέχεια, αφήνοντας σαφή αιχμή κατά της απεσταλμένης του ΟΗΕ, ο Χριστοδουλίδης δήλωσε: «Θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο, θα ήταν μια θετική εξέλιξη, εάν η κ. Ολγκίν ήταν παρούσα στις πολλές συναντήσεις που είχα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ώστε να είχε ιδίαν γνώση όλων όσων συζητήθηκαν».

Σε ό,τι αφορά τα σημεία διέλευσης, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Ολγκίν ήταν παρούσα στο δείπνο που παρέθεσε ο Γκουτέρες στην Κύπρο για τους δύο ηγέτες, «όταν υπέβαλε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, την οποία χαρακτήρισε λογικό συμβιβασμό».

«Η κ. Ολγκίν γνωρίζει πολύ καλά ποιος είπε αμέσως ναι, ποιος είπε αμέσως όχι και με ποιον (ο Γκουτέρες) είχε μια όχι ιδιαίτερα ήρεμη συζήτηση σχετικά με την απάντησή του», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η δήλωση, η οποία έγινε κατά την άφιξη του Προέδρου στο φεστιβάλ της Πύλας, δεν πέρασε απαρατήρητη από το περιβάλλον του Έρχιουρμαν. Ωστόσο, πρόσωπα κοντά του μετέφεραν το μήνυμα ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν θα απαντούσε εκείνη την ημέρα, από σεβασμό προς το πνεύμα της εκδήλωσης.

Στο μεταξύ, οι διαπραγματευτές συναντώνται τη Δευτέρα, ενώ η επόμενη συνάντηση των ηγετών αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη.

Μένει να δούμε τι θα ακολουθήσει.