Μια σχέση στην οποία η εμπιστοσύνη παραμένει ζητούμενο, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και τις διακηρύξεις περί κοινής επιθυμίας για λύση, περιγράφει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, στο δεύτερο μέρος της αποκλειστικής συνέντευξής του στον «Πολίτη». Ερωτηθείς ευθέως κατά πόσον εμπιστεύεται τον Νίκο Χριστοδουλίδη ως διαπραγματευτικό εταίρο, αποφεύγει να απαντήσει καταφατικά. Αντίθετα, τονίζει ότι «οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια» και καταγγέλλει ενέργειες της ελληνοκυπριακής ηγεσίας που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη. Προχωρεί μάλιστα σε μια αιχμηρή αποκάλυψη: όταν ζήτησε από τον Πρόεδρο εξηγήσεις για τις ενέργειες αυτές, ο Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με τον ίδιο, του απάντησε ότι αποτελούν καθήκον της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι θα συνεχιστούν. «Αυτό αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη προσβολή!», σχολιάζει χαρακτηριστικά. Αποκαλυπτική είναι και η απάντησή του στο ερώτημα γιατί, έναν χρόνο μετά την εκλογή του, δεν έχει επισκεφθεί την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Όπως υποστηρίζει, είχε προτείνει στον Χριστοδουλίδη να περπατήσουν μαζί στην οδό Λήδρας ή να πραγματοποιήσουν κο...
«Οι πράξεις Χριστοδουλίδη υπονομεύουν την εμπιστοσύνη»: Το 2ο μέρος της συνέντευξης του Τουρκοκύπριου ηγέτη στον «Π»
Ο Τ/Κ ηγέτης, στο δεύτερο μέρος της αποκλειστικής συνέντευξής του στον «Πολίτη». αποκαλύπτει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέβαλε την πρότασή του για κοινό περίπατο στην οδό Λήδρας. Καταγγέλλει ενέργειες που αποξενώνουν τις δύο κοινότητες, υπερασπίζεται την επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας και προτείνει συμπεριληπτική προσέγγιση στον Great Sea Interconnector
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