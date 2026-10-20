Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 11:00 το πρωί η νέα συνάντηση των ηγετών στα Γραφεία των Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, στην περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.
Σε εξέλιξη η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν: «Χρειαζόμαστε θετικά νέα για το Κυπριακό», διαμήνυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Με θετική διάθεση προσέρχομαι στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, για να μεταβεί στη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι «χρειαζόμαστε θετικά νέα για το Κυπριακό και ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν».
Ερωτηθείς αν αναμένουμε κάτι σήμερα, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι «με αυτή τη διάθεση προσέρχομαι στη συνάντηση, για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα επί των τριών πτυχών που έχει αναφέρει ο ΓΓ των ΗΕ, δηλαδή ουσία, μεθοδολογία και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.
Παράλληλα με τη συνάντηση εδώ στη Λευκωσία, υπάρχει σε εξέλιξη μια σημαντική, θεωρώ, πρωτοβουλία από πλευράς ΕΕ. Άρα, ας ελπίσουμε και από εκεί να έχουμε κάποια θετικά νέα. Σίγουρα χρειαζόμαστε θετικά νέα και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Όσον αφορά τη δική μας πλευρά, προσερχόμαστε με ξεκάθαρη πολιτική βούληση, με θετική διάθεση για να έχουμε αποτελέσματα».
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