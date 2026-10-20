Σε εξέλιξη η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν: «Χρειαζόμαστε θετικά νέα για το Κυπριακό», διαμήνυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, για να μεταβεί στη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι «χρειαζόμαστε θετικά νέα για το Κυπριακό και ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν».

Ερωτηθείς αν αναμένουμε κάτι σήμερα, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι «με αυτή τη διάθεση προσέρχομαι στη συνάντηση, για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα επί των τριών πτυχών που έχει αναφέρει ο ΓΓ των ΗΕ, δηλαδή ουσία, μεθοδολογία και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.

Παράλληλα με τη συνάντηση εδώ στη Λευκωσία, υπάρχει σε εξέλιξη μια σημαντική, θεωρώ, πρωτοβουλία από πλευράς ΕΕ. Άρα, ας ελπίσουμε και από εκεί να έχουμε κάποια θετικά νέα. Σίγουρα χρειαζόμαστε θετικά νέα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Όσον αφορά τη δική μας πλευρά, προσερχόμαστε με ξεκάθαρη πολιτική βούληση, με θετική διάθεση για να έχουμε αποτελέσματα».