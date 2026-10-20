Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Αναμένω απαντήσεις από τον Έρχιουρμαν σε εισηγήσεις της Ε/κ πλευράς

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν αρκετά ερωτήματα και πραγματοποιήθηκε ουσιαστική συζήτηση γύρω από τη μεθοδολογία, ζητήματα τα οποία αναμένεται να συζητηθούν περαιτέρω κατά τις επαφές με την κ. Ολγκίν.

«Ήταν μια καλή συνάντηση με έμφαση στη μεθοδολογία. Έγιναν πολλές ερωτήσεις και συζητήσεις οι οποίες θα συνεχιστούν με την επίσκεψη της κ. Ολγκίν», ανέφερε.

Στο επίκεντρο ουσία και μεθοδολογία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι κατά τις επικείμενες συναντήσεις με την προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ τα ζητήματα της ουσίας και της μεθοδολογίας θα βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Αποκάλυψε επίσης ότι αναμένει απαντήσεις από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη σε αριθμό εισηγήσεων που έχει καταθέσει η ελληνοκυπριακή πλευρά.

«Περιμένω απαντήσεις από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη για κάποιες εισηγήσεις που έχουμε υποβάλει. Ζήτησε χρόνο και κάποιες διευκρινίσεις και θα επανέλθει», είπε.

Δεν έγιναν αποδεκτές όλες οι 19 προτάσεις

Ερωτηθείς για τις 19 προτάσεις που έχει καταθέσει η ελληνοκυπριακή πλευρά, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι δεν έχουν τύχει όλες θετικής ανταπόκρισης.

«Κάποιες από τις 19 προτάσεις έχουν απορριφθεί, ενώ για άλλες αναμένω απαντήσεις», σημείωσε.

Περιβάλλον και πολιτιστική κληρονομιά

Αναφερόμενος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν σήμερα, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι πρωτοβουλίες που αφορούν το περιβάλλον αποτελούν προϊόν εργασίας της Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα ζητήματα αυτά θα συζητηθούν και με το Συμβουλευτικό Σώμα των Πολιτών, στο πλαίσιο των συμφωνημένων επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Εκκρεμεί απάντηση για πρόταση που αφορά τα οδοφράγματα

Ο Πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι εξακολουθεί να αναμένει απάντηση σε συγκεκριμένη πρόταση που έχει υποβάλει η ελληνοκυπριακή πλευρά και η οποία σχετίζεται με το θέμα των οδοφραγμάτων.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για εναλλακτική πρόταση που κατατέθηκε μετά την απόρριψη προηγούμενης εισήγησης.

«Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση για την οποία περιμένω απάντηση. Ήταν εναλλακτική αυτής που απορρίφθηκε και αφορά τα οδοφράγματα», δήλωσε, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.