Ως εποικοδομητική χαρακτηρίζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στην Προστατευόμενη Περιοχή του ΟΗΕ στη Λευκωσία.
Μέτρα για περιβάλλον αποφάσισαν οι ηγέτες: Έρχεται στις 29 Οκτωβρίου η Ολγκίν, τριμερής συνάντηση στις 9 Νοεμβρίου – Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν από βδομάδας
Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν εκ νέου την επόμενη εβδομάδα, ενώ προγραμματίζονται επαφές με τεχνικές επιτροπές και την κοινωνία των πολιτών ενόψει της άφιξης της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συνέχισαν τη συζήτηση γύρω από τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία της διαδικασίας για το Κυπριακό.
Παράλληλα, χαιρέτισαν την επικείμενη άφιξη στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, η οποία αναμένεται στο νησί στις 29 Οκτωβρίου 2026.
Οι δύο πλευρές δήλωσαν επίσης ότι αναμένουν τις διμερείς συναντήσεις που θα έχουν με την κ. Ολγκίν, καθώς και την τριμερή συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου 2026.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να προχωρήσουν με πρωτοβουλίες που αφορούν:
- το περιβάλλον,
- και την ανταλλαγή πολιτιστικών αντικειμένων.
Πριν από την άφιξη της προσωπικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, οι κ. Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν προτίθενται να συναντήσουν την Τεχνική Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας, καθώς και τη Συντονιστική Επιτροπή του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.
Τέλος, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους.
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Αναμένω απαντήσεις από τον Έρχιουρμαν σε εισηγήσεις της Ε/κ πλευράς
Ως καλή συνάντηση χαρακτήρισε τη σημερινή επαφή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στη μεθοδολογία της διαδικασίας και στα επόμενα βήματα ενόψει της άφιξης της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν αρκετά ερωτήματα και πραγματοποιήθηκε ουσιαστική συζήτηση γύρω από τη μεθοδολογία, ζητήματα τα οποία αναμένεται να συζητηθούν περαιτέρω κατά τις επαφές με την κ. Ολγκίν.
«Ήταν μια καλή συνάντηση με έμφαση στη μεθοδολογία. Έγιναν πολλές ερωτήσεις και συζητήσεις οι οποίες θα συνεχιστούν με την επίσκεψη της κ. Ολγκίν», ανέφερε.
Στο επίκεντρο ουσία και μεθοδολογία
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι κατά τις επικείμενες συναντήσεις με την προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ τα ζητήματα της ουσίας και της μεθοδολογίας θα βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.
Αποκάλυψε επίσης ότι αναμένει απαντήσεις από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη σε αριθμό εισηγήσεων που έχει καταθέσει η ελληνοκυπριακή πλευρά.
«Περιμένω απαντήσεις από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη για κάποιες εισηγήσεις που έχουμε υποβάλει. Ζήτησε χρόνο και κάποιες διευκρινίσεις και θα επανέλθει», είπε.
Δεν έγιναν αποδεκτές όλες οι 19 προτάσεις
Ερωτηθείς για τις 19 προτάσεις που έχει καταθέσει η ελληνοκυπριακή πλευρά, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι δεν έχουν τύχει όλες θετικής ανταπόκρισης.
«Κάποιες από τις 19 προτάσεις έχουν απορριφθεί, ενώ για άλλες αναμένω απαντήσεις», σημείωσε.
Περιβάλλον και πολιτιστική κληρονομιά
Αναφερόμενος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν σήμερα, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι πρωτοβουλίες που αφορούν το περιβάλλον αποτελούν προϊόν εργασίας της Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον.
Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα ζητήματα αυτά θα συζητηθούν και με το Συμβουλευτικό Σώμα των Πολιτών, στο πλαίσιο των συμφωνημένων επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.
Εκκρεμεί απάντηση για πρόταση που αφορά τα οδοφράγματα
Ο Πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι εξακολουθεί να αναμένει απάντηση σε συγκεκριμένη πρόταση που έχει υποβάλει η ελληνοκυπριακή πλευρά και η οποία σχετίζεται με το θέμα των οδοφραγμάτων.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για εναλλακτική πρόταση που κατατέθηκε μετά την απόρριψη προηγούμενης εισήγησης.
«Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση για την οποία περιμένω απάντηση. Ήταν εναλλακτική αυτής που απορρίφθηκε και αφορά τα οδοφράγματα», δήλωσε, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.
Δεν έκανε δηλώσεις ο Τ/κ ηγέτης μετά την συνάντηση
Δεν προέβη σε δηλώσεις μετά την σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν.
Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σύντομη ανακοίνωση της «προεδρίας» αναφέρει ότι η συνάντηση έγινε στα γραφεία των Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών στη νεκρή ζώνη, ήταν κατ’ ιδίαν, ξεκίνησε στις 11.16 και ολοκληρώθηκε στις 12.50.
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