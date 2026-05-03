Άμεση η ανταπόκριση της ΑΗΚ στη Χλώρακα, λέει η εκπρόσωπος Τύπου της

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

«Τα συνεργεία της ΑΗΚ βρίσκονται στο σημείο όπου καλώδια είχαν μπλεχτεί σε φοίνικες στη Χλώρακα και προχωρούν άμεσα σε κλάδεμα για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ Χριστίνα Παπαδόπουλου.

Παράλληλα, η κ. Παπαδόπουλου ανέφερε ότι συνεργεία της ΑΗΚ φρόντισαν να αντιμετωπίσουν παρόμοιο περιστατικό στο χωριό Έμπα και «παραμένουν σε επιφυλακή για οτιδήποτε άλλο προκύψει από τις ακραίες καιρικές συνθήκες».

Σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα καλείται το κοινό να επικοινωνει με το τηλεφωνικό κέντρο της ΑΗΚ στο 1800 για να ενημερώνεται άμεσα ο οργανισμός και να επιλαμβάνεται της κατάστασης.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

