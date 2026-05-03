Άμεση η ανταπόκριση της ΑΗΚ στη Χλώρακα, λέει η εκπρόσωπος Τύπου της

«Τα συνεργεία της ΑΗΚ βρίσκονται στο σημείο όπου καλώδια είχαν μπλεχτεί σε φοίνικες στη Χλώρακα και προχωρούν άμεσα σε κλάδεμα για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ Χριστίνα Παπαδόπουλου.

Παράλληλα, η κ. Παπαδόπουλου ανέφερε ότι συνεργεία της ΑΗΚ φρόντισαν να αντιμετωπίσουν παρόμοιο περιστατικό στο χωριό Έμπα και «παραμένουν σε επιφυλακή για οτιδήποτε άλλο προκύψει από τις ακραίες καιρικές συνθήκες».

Σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα καλείται το κοινό να επικοινωνει με το τηλεφωνικό κέντρο της ΑΗΚ στο 1800 για να ενημερώνεται άμεσα ο οργανισμός και να επιλαμβάνεται της κατάστασης.