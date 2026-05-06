Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου στον Δήμο Ιεροκηπίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Υπεγράφη σήμερα, 6 Μαΐου 2026, μεταξύ του Δήμου Ιεροκηπίας, εκπροσωπούμενου από τον Δήμαρχο Νίκο Παλιό, και της εταιρείας AMBRUS Διεθνής Συμβουλευτική Ι.Κ.Ε., συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας εσωτερικού ελέγχου στον Δήμο Ιεροκηπίας, με σκοπό την ενίσχυση του ελέγχου, τη βελτίωση των διαδικασιών και την επόπτευση της δράσης του Δήμου.

Με αυτή τη συμφωνία, ο Δήμος Ιεροκηπίας εφαρμόζει τις πρόνοιες του άρθρου 109 του περί Δήμων νόμου, που αφορά την υποχρέωση για σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

