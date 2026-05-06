Οι προτείνοντες και οι υποστηρίζοντες των υποψηφίων βουλευτών του ΑΚΕΛ – Πρώην υπουργοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες και γνωστοί ηθοποιοί

Το ΑΚΕΛ ανακοίνωσε τους προτείνοντες και τους υποστηρίζοντες όλων των υποψηφίων βουλευτών

Τους προτείνοντες και υποστηρίζοντες των υποψήφιων του ανακοίνωσε το ΑΚΕΛ για όλες τις επαρχίες, μετά την υποβολή των σημερινών υποψηφιοτήτων.

Επαρχία Λευκωσίας

Στεφάνου Στέφανος

Προτείνοντες:

Μπεμπεδέλη Δέσποινα, Ηθοποιός

Αδάμου Χριστάκης, Αδερφός Ήρωα Δημοκρατικής Αντίστασης Σωτήρη Αδάμου Κωνσταντίνου, Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής Ομονοίας

Υποστηρίζοντες:

Χρυσοστόμου Σάββας, Τραγουδοποιός, Τραγουδιστής

Κωνσταντινίδης Μαρίνος, Νέος Επιχειρηματίας

 

Ανδρέου Μαρίνα

Προτείνοντες:

Πίσσης Κυριάκος, Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου

Κιλικίτα Χρυστάλλα Μαρίνα, Αισθητικός

Υποστηρίζοντες:

Πίσσης Νικόλας, Πρόεδρος Σωματείου Παρνασσός

Βασιλείου Χριστίνα, Ιδιωτική Υπάλληλος

 

Αργυριδης Μαριος

Προτείνοντες:

Μαλλούππας Πόλυς, Επιχειρηματίας

Χαραλάμπους Μίνως, Διευθυντής Ομίλου Εταιρειών

Υποστηρίζοντες:

Τσακκιστός Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής της Laiko Cosmos Trading Ltd

Παναγιώτου Πάνος, Γενικός Γραμματέας ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ

 

Δαμιανού Άριστος

Προτείνοντες:

Μισιαούλη Δημητρίου Στέλλα, Πρώην Βουλεύτρια, Ιατρός

Γεωργίου Αριστοφάνης, Πρώην Βουλευτής, Δικηγόρος

Υποστηρίζοντες:

Παττίκης Νικόλαος, Πρόεδρος Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Ομόνοιας

Πουλλαΐδου Αναστασία, Επιχειρηματίας

 

 

Ευαγορου Ελενη

Προτείνοντες:

Αβραάμ Μέλια, Στέλεχος Γυναίκειου Κινήματος ΠΟΓΟ

Χαραλάμπους Πάμπος, Ιδιωτικός Υπάλληλος

Υποστηρίζοντες:

Μανώλη Εμμανουέλα, Μαία, Επαγγελματίας Υγείας

Γαλήνης Γιωργος, Εκπαιδευτικός

 

Θωμα Θωμας

Προτείνοντες:

Αθανάσιου Ανδρέας, Καθηγητής, Παρουσιαστής

Χατζηγιακουμή Ειρήνη, Νομικός, Δημοτική Σύμβουλος Λατσιών - Γερίου

Υποστηρίζοντες:

Χριστοδούλου Ανδρινή, Δημοτική Σύμβουλος Λάτσιων - Γερίου, Οικονομολόγος

Τσολακίδης Δημήτρης, Νομικός, Ποινικολόγος

 

Κούλας Σεβήρος

Προτείνοντες:

Σάββα Μαρίνα, Επικεφαλής Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΑΚΕΛ

Καλογήρου Γιωργος, Μουσικός, Συνθέτης, Μαέστρος, Θεολόγος

Υποστηρίζοντες:

Χαλίλ Ιμπραχήμ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Κυπριανού Πέτρος, Εκπαιδευτικός, Μέλος Κ.Σ. Προοδευτικής Καθηγητών, Γενικός Αντιπρόσωπος Προοδευτικής στην ΟΕΛΜΕΚ

 

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

Προτείνοντες:

Ευαγγελάκης Ειρηναίος, Πρεσβευτής Οδικής Ασφάλειας, Συγγραφέας

Κωνσταντίνου Λευκοθέα, Συνταξιούχος, Αγρότισσα

Υποστηρίζοντες:

Αλεξάνδρου Κωνσταντίνος, Πτυχιούχος Διεθνών Σχέσεων

Φωτίου Θωμάς, Σκηνοθέτης, Μοντέρ

 

Κωνσταντίνου Χριστίνα

Προτείνοντες:

Μαλένη Λέα, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός

Μιχαήλ Βασίλης, Ηθοποιός

Υποστηρίζοντες:

Κωνσταντίνου Μαρία, Ακαδημαϊκός Πανεπιστήμιου Κύπρου

Βασιλείου Κωνσταντίνος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ερασιτέχνης Ηθοποιός

 

 

Λουκαΐδης Γιωργος

Προτείνοντες:

Σαντοριναίου Αννίτα, Ηθοποιός

Λουκαΐδη Μαρούλλα, Μητέρα Υποψήφιου

Υποστηρίζοντες:

Χρυσάνθου Αντρέας, Ιατρός Γυναικολόγος, Ποιητής (Αλάσιος)

Θεμιστοκλέους Σωτήρης, Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης στο Center for Social Innovation (CSI)

 

Μάτσας Ορέστης

Προτείνοντες:

Κοζάκου Μαρκουλλή Ερατώ, Πρώην Υπουργός Εξωτερικών

Χατζηδημητρίου Τάκης, Πρώην Βουλευτής, Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομίας, Πολιτικός, Συγγραφέας, Ιστοριογράφος

Υποστηρίζοντες:

Αβραάμ Πόπη, Ηθοποιός

Δρ. Χατζηιωάννου Χρίστος, Ακαδημαϊκός Εντεταλμένος Διδάσκων Φιλοσοφίας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 

Πολυκάρπου Χάρης

Προτείνοντες:

Κασίνης Σόλων, Μηχανολόγος, Πρόεδρος ΑΕΜ Μόρφου, Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής Ομόνοιας

Χαραλάμπους Μίνως, Διευθυντής Ομίλου Εταιρειών

Υποστηρίζοντες:

Σκουρουπάτης Απόστολος, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ

Αντωνίου Ανδρούλλα (Τούλα), Χειρούργος Οδοντίατρος, Γραμματέας Σχολικής Εφορίας Στροβόλου

 

Τριμιθιώτη Μαριλένα

Προτείνοντες:

Χρυσάνθου Μαρία, Εκπαιδευτικός, Ιστορικός, Μέλος Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης, Ακτιβίστρια

Ανδρέου Σταύρος, Γενικός Γραμματέας ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ

Υποστηρίζοντες:

Πέτρου Χρίστος, Καθηγητής Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Βασιλειάδης Βασίλης, Αναισθησιολόγος Γ.Ν. Λευκωσίας, Μέλος Δ.Σ. ΠΑΣΥΚΥ, Σχολικός Έφορος Κυθρέας

 

Χαραλάμπους Βάκης

Προτείνοντες:

Τσακκιστός Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής Laiko Cosmos Trading Ltd

Ασσιώτης Ανδρέας, Πρώην Γενικός Διευθυντής Υπουργείων

Υποστηρίζοντες:

Σέπου Βασιλική, Δημοτική Σύμβουλος ΑΚΕΛ, Μέλος Σχολικής Εφορείας Δήμου Νότιας Λευκωσίας - Ιδαλίου

Σιαμμάς Γεώργιος, Πρώην Πρόεδρος ΡΑΕΚ

 

 

Χατζηανδρέου Άντρη

Προτείνοντες:

Χατζηανδρέου Χρίστος, Μέλος Δ.Σ. Σωματείου Ομόνοιας, Βοηθός Διευθυντής Τεχνικής Σχολής

Πηγασίου Άδωνις, Ακαδημαϊκός

Υποστηρίζοντες:

Γεωργίου Αριστοφάνης, Νομικός, Πρώην Βουλευτής

Παπαγεωργίου Ραλλή, Δημοσιογράφος

 

Χατζηπαύλου Αυγή

Προτείνοντες:

Χατζηπαύλου Μυριάνθη, Δημόσιος Υπάλληλος

Χατζηπαύλου Γεώργιος, Δημόσιος Υπάλληλος

Υποστηρίζοντες:

Λιασής Γιωργος, Δημοσιογράφος

Παττίχης Παναγιώτης, Πολιτικός Επιστήμονας

 

Χριστοφίδης Χρίστος

Προτείνοντες:

Χατζηαβράαμ Βίκτωρας, Δήμαρχος Μόρφου

Ματαίου Σκουφάρη Ελένη, Επιθεωρήτρια Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

Υποστηρίζοντες:

Σαββίδης Γιωργος, Πρώην Διεθνής Ποδοσφαιριστής

Παπαλαζάρου Νεόφυτος, Αντιδήμαρχος Γερίου

 

Χρυσάνθου Κωνσταντίνα

Προτείνοντες:

Ψαρά Χριστίνα, Θεατρολόγος , Βοηθός Σκηνοθέτη

Τσιελεπή Ελένη, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Πρώην Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης

Υποστηρίζοντες:

Χρυσάνθου Εμμανουέλα, Γενική Διευθύντρια Τμήματος Μόδας σε Ιδιωτική Εταιρεία

Χριστοφόρου Λένος, Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ Λευκωσίας - Κερύνειας

 

Χρυσοβιτσιώτη Ιωάννα

Προτείνοντες:

Παττίχη Δεσπω, Εκπαιδευτικός Γαλλικής Φιλολογίας

Πουργούρης Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου

Υποστηρίζοντες:

Τομπάζου Φρειδερίκη, Μουσικός, Τραγουδίστρια

Γερολατσίτης Αλέξανδρος, Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ

 

 

Επαρχία Λεμεσού

Αχιλλέως Αχιλλέας

Προτείνοντες:

Παύλου Πατρίκιος, Δικηγόρος

Μπογκντάνοβιτς Νέναντ, Πολιτιστικός Λειτουργός

Υποστηρίζοντες:

Παναγιώτου Παναγιώτα, Νηπιαγωγός

Λοΐζου Λοΐζος, Πρώην Διευθυντής ΣΠΕ

 

Γαβριήλ Λάκης

Προτείνοντες:

Ευστρατίου Ανδρέας, Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης

Γεωργίου Ράνια, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υποστηρίζοντες:

Αγαπίου Μυροφόρα, Δερματολόγος

Γιάννακας Απόστολος, Δικηγόρος

 

Γεωργίου Αντώνης

Προτείνοντες:

Χηράτος Αγάπιος, Πολιτικός Μηχανικός

Κουκλής Γεώργιος, Επιχειρηματίας

Υποστηρίζοντες:

Λουρουτζιάτης Πανίκκος, Πρώην Δήμαρχος Γερμασόγειας

Κόμπος Άγγελος, Συνταξιούχος Λογιστής

 

Ιωάννου Αργεντούλα

Προτείνοντες:

Κοντίδης Δημήτρης, Πρώην Δήμαρχος Λεμεσού

Παιονίδου Έλλη, Λογοτέχνης, Συγγραφέας

Υποστηρίζοντες:

Μαραγκός Μενέλαος, Οδοντίατρος

Στυλιανού - Μυλωνά Ζηνοβία, Δικηγόρος

 

Καυκαλιάς Μιχάλης

Προτείνοντες:

Χατζηκωστή Κώστας, Δικηγόρος

Καυκαλιάς Ιωάννης, Φοιτητής Μηχανικός Η.Υ.

Υποστηρίζοντες:

Καρέκλας Ανδρέας, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού

Βούρας Αυγερινός, Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής

 

 

Μιχαηλίδου - Χρίστου Φωτεινή

Προτείνοντες:

Δημητρίου Εύη, Χορογράφος - Ερμηνεύτρια

Μαυρογένης Ανδρέας, Σκηνογράφος

Υποστηρίζοντες:

Φλωρίδου Σεβίνα, Αρχιτέκτονας

Αγαπίου Άγης, Δικηγόρος, πρώην Βουλευτής ΑΚΕΛ

 

Νικολάου Μαρίνα

Προτείνοντες:

Νικολάου - Αχιλλέως Κυριακή, Ιατρός Παθολόγος

Χατζηκωστής Ευρούλα, Επιχειρηματίας

Υποστηρίζοντες:

Αντωνίου Αντωνία, Κοσμετολόγος

Βαμβακοπούλου Έμιλυ, Σεφ, Ζαχαροπλάστης

 

Στέλιου - Νικολάου Μέλανη

Προτείνοντες:

Παπαδοπούλου Κάλια, Προπονήτρια Καλαθόσφαιρας

Παύλου Πατρίκιος, Δικηγόρος

Υποστηρίζοντες:

Αγαθοκλέους Προκόπης, Ηθοποιός

Γεωργίου Παναγιώτης, Διοικητικός Λειτουργός

 

Χατζηστυλλη Γιωργος

Προτείνοντες:

Ιασωνίδης Μιχαήλ, Παιδίατρος

Στυλιανού Μάριος, Ηθοποιός

Υποστηρίζοντες:

Αντωνίου Γεώργιος, Δικηγόρος

Χαραλάμπους Αμαλία, Νομικός Σύμβουλος

 

Χρίστου Δανάη

Προτείνοντες:

Μαυρογένης Ανδρέας, Σκηνογράφος

Ευσταθίου Ευσταθία, Λογιστής, Ελεγκτής

Υποστηρίζοντες:

Χρίστου Κωνσταντία, Λογοθεραπεύτρια

Βασιλείου Ελενίτσα, Ιδιωτικός Υπάλληλος

 

 

Χρίστου Εφραίμ

Προτείνοντες:

Χαραλαμπίδης Νίκος, Λογιστής, Ελεγκτής

Πούρου - Καζαντζή Νινέτα - Αντωνία, Συντονίστρια Παιδοβουλής

Υποστηρίζοντες:

Φώτιου Φωτός, Επιχειρηματίας

Πουλλής Σωκράτης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Ψαράς Απόστολος

Προτείνοντες:

Ξενοφώντος Ανδρέας, Συνταξιούχος Εργολάβος

Θεοδώρου Πανίκος, Λογιστικός Λειτουργός

Υποστηρίζοντες:

Αλεξάνδρου Εύρης, Αρχιτέκτονας

Παπαγιάννης Χαράλαμπος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

 

Επαρχία Αμμοχώστου

Γαβριήλ Γιαννάκης

Προτείνοντες:

Χρυσοστόμου Διόφαντος, Ακτινολόγος

Καράπασιης Ανδρέας, Ιατρός

Υποστηρίζοντες:

Τσούκκα Ευγενίου Μαρία, Εκπαιδευτικός

Κουρέας Κυριάκος, Συνταξιούχος, Πρώην Ποδοσφαιριστής

 

Γερολέμου Αναστασία

Προτείνοντες:

Χατζήπαπα Φωτούλα, Δήμαρχος Λακατάμιας

Σιαντάνη Κυριακή, Δικηγόρος, Επαρχικακή Γραμματέας ΠΟΓΟ Αμμοχώστου

Υποστηρίζοντες:

Ζακχαίος Χρίστος, Δημοτικός Σύμβουλος Λακατάμιας

Γερολέμου Μαρία, Συνταξιούχος

 

Κέττηρος Νίκος

Προτείνοντες:

Μιχαήλ Αντώνης, Επιχειρηματίας

Σιακαλλής Κυριάκος, Ιδιωτικός Υπάλληλος

Υποστηρίζοντες:

Ανδρέου Ελένη, Μέλος Σχολικής Εφορείας Δρομολαξιάς - Μενεού

Δημητρίου Θεοτέρα, Εκπαιδευτικός

 

Κουκουμάς Γιώργος

Προτείνοντες:

Τσιελεπής Τουμάζος, Νομικός, Διεθνολόγος, Τέως μέλος Διαπραγματευτικής Ομάδας Κυπριακού

Τσιέττη Τατιάνα, Πρόεδρος Πολιτιστικής Κίνησης "Επιλογή", Πολιτικός Μηχανικός

Υποστηρίζοντες:

Κουκλής Πάρης (Φλουρέντζου Παρασκευάς), Επιχειρηματίας, Πρώην Πρόεδρος Ευαγόρα Αυγόρου

Λάρκου Παναγιώτης, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης

 

Κουννής Ανδρέας

Προτείνοντες:

Θεοδώρου Οκκά Άννα, Δημοτική Σύμβουλος Λάρνακας

Παπέττα Κουλουμή Μαρία, Δημόσιος Υπάλληλος, Μουσικός Ερμηνεύτρια

Υποστηρίζοντες:

Προδρόμου Πρόδρομος, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων

Γιάγκου Γιάγκος, Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας, Ειδικός Ορθοδοντικός

 

 

 

Κωνσταντίνου Καλαθάς Κώστας

Προτείνοντες:

Ευαγόρου Σταύρος, Πρώην Βουλευτής ΑΚΕΛ, Πρώην Μέλος ΠΓ ΑΚΕΛ

Λένια Κασσιανού Κωνσταντίνου, Κοινοτική Σύμβουλος Πραστειό Αμμοχώστου

Υποστηρίζοντες:

Ακρίτας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου

Ευαγγέλου Αιμιλία, Επιχειρηματίας

 

Νικολάου Φλώρος

Προτείνοντες:

Μουσκάλλης Ανδρέας, Προπονητής Ποδοσφαίρου

Στυλιανού Χαράλαμπος, Αθλητικογράφος

Υποστηρίζοντες:

Μαντζούρας Μιχαλάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αμμοχώστου

Ανδρέοι Χαράλαμπος (Πάμπης), Προπονητής Ποδοσφαίρου

 

Παρασκευά Κωνσταντίνα

Προτείνοντες:

Χρυσοστόμου Γιάννος, Επιχειρηματίας, Πρώην Πρόεδρος Νέας Σαλαμίνας

Χατζηλάμπρου Λύσανδρος, Επιχειρηματίας

Υποστηρίζοντες:

Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός

Κυριάκου Κωνσταντίνα, Ιδιωτική Υπάλληλος

 

Σιαπάνης Ιωάννης (Γιάννης)

Προτείνοντες:

Καζαμίας Κυριάκος, Πρώην Υπουργός, Πρώην Βουλευτής ΑΚΕΛ, Πρώην Δήμαρχος Αμμοχώστου

Βασιλείου Σπύρος, Εκπαιδευτικός

Υποστηρίζοντες:

Σιαπάνης Σταύρος, Επιχειρηματίας

Αλεξάνδρου Χαρά, Δικηγόρος

 

Σοφοκλέους Νικολέττα

Προτείνοντες:

Μαυρή Γεώργιος, Συνταξιούχος, Πρώην Κοινοτάρχης Τσιακκιλερού

Χαραλάμπους Νίκος, Συνταξιούχος

Υποστηρίζοντες:

Ανδρονίκου Θεοδοσία, Συνταξιούχος

Καζαμίας Ανδρέας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου

 

 

Χατζηγεωργίου Σταύρος

Προτείνοντες:

Κυρμίτσης Τάσος, Νομικός

Ασημάκη Λητώ, Αντιστασιακός

Υποστηρίζοντες:

Ιωάννου Νίκος, Αντιπρόεδρος Ομίλου Λαϊκού

Ανδρέου Ανδρούλα, Δημοτική Σύμβουλος Λάρνακας

 

 

Επαρχία Λάρνακας

Ξιούρουππας Πανίκκος

Προτείνοντες:

Αντωνίου Λατούρος Αντώνης, Επιχειρηματίας

Κυριάκου Αντρέας, Πρώην Υπαρχηγός Αστυνομίας Κύπρου

Υποστηρίζοντες:

Ξιούρουππα Μαρία, Κομμώτρια, Δημοτική Σύμβουλος Αραδίππου

Βασιλείου Αντρέας, Διευθυντής - Συνιδρυτής Ablebook

 

Πασιουρτίδης Αντρέας

Προτείνοντες:

Παντελή Κωστάκης, Μέλος της Κεντρικής Γραμματείας ΕΚΑ, Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΕΚΑ Λάρνακας

Σπύρου Πίτσα, Μέλος Συνδέσμου Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας

Υποστηρίζοντες:

Ευαγγέλου Σταυράκης, Αντιπρόεδρος ΚΟΚ & ΔΑΖ, Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΚΟΚ & ΔΑΖ Λάρνακας

Χρίστου Χριστίνα, Συνταξιούχος, Βετεράνος ΠΕΟ

 

Στυλιανού Μάριος

Προτείνοντες:

Γεωργίου Γεώργιος, Φιλόλογος ΒΔΑ, Μέλος ΚΔΣ ΟΕΛΜΕΚ, Σχολικός Έφορος Λάρνακας

Αγαπίου Σωτήρης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Αραδίππου

Υποστηρίζοντες:

Ανδρέου Ελένη, Λογοθεραπεύτρια, Συνδετική Λειτουργός Ε.Γ. Παιδείας Λάρνακας - Αμμοχώστου, Σχολική Έφορος Λάρνακας

Στυλιανού Ανδρέας, Νοσηλευτικός Λειτουργός, Υπεύθυνος Μονάδας Διασφάλισής Ποιότητας Διεύθυνσης Λάρνακας - Αμμοχώστου

 

Τζιωνή Ελένη

Προτείνοντες:

Κασούμης Σταύρος, Πρώην Επαρχιακός Γραμματέας ΠΕΟ Λάρνακας, Βετεράνος Λαϊκού Κινήματος

Τζιωνή Χρυστάλλα, Γυμνάστρια , Φυσιοθεραπεύτρια, Επιχειρηματίας

Υποστηρίζοντες:

Οικονόμου Κώστας, Επιχειρηματίας

Χριστοφίδου Αιμιλία, Οδοντίατρος - Ορθοδοντικός, Πρόεδρος Σωματείου "Μάνα", Μέλος Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου

 

 

Χαραλάμπους Φωτεινή

Προτείνοντες:

Σταυρού Ρωτή Ελένη (Λούλλα), η πρώτη εκλελεγμένη γυναίκα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Βετεράνος ΑΚΕΛ, Αγρότισσα

Χαραλάμπους Βλαδίμηρος, Αντιπρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου Δημοκρατικών Αντιστασιακών

Υποστηρίζοντες:

Παρμάκη Γεωργία, Κεντρική Οργανωτική Γραμματέας ΠΟΓΟ

Φώτη Αντώνης, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδιας

 

Χριστοδούλου Πωλίνα

Προτείνοντες:

Κώστα Κώστας (Πέλε), Επικεφαλής Τομέα Πολιτισμού ΑΚΕΛ, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Λάρνακας

Θεοφάνους Φανίτσα, Χημικός στο Υπουργείο Υγείας

Υποστηρίζοντες:

Χριστοφίδης Μιχαήλ, Ποιητής

Ιωάννου Αυγούστα, Μέλος Δ.Σ. Σωματείου "Μάνα", Βετεράνος Λαϊκού Κινήματος

 

 

Επαρχία Πάφου

 

Θεοφάνους Μαριέλλα

Προτείνοντες:

Παπαλαζάρου Κυριάκος, Διευθυντής Εργαστήριου για Έλεγχο Ποιότητας Δομικών Υλικών, Τέως Κοινοτάρχης Χολερικών

Δίπλαρος Κώστας, Εκπαιδευτικός

Υποστηρίζοντες:

Χατζηράφτη Ανδρούλα, Μεταφράστρια, Ιδιοκτήτρια Καταστήματος Ειδών Ένδυσης

Μενέλαου Παρασκευή, Ηθοποιός

 

Νικολάου Αντρέας

Προτείνοντες:

Ζίγκα Αργυρούλα, Συνταξιούχα Εκπαιδευτικός

Νικολάου Γεώργιος, Συνταξιούχος Συνδικαλιστής ΠΕΟ

Υποστηρίζοντες:

Λάμπρου Κλεάνθους Ανδρούλλα (Άντρη), Γεωργός - Οικοκυρά

Πολυδώρου Σοφία, Μικροβιολόγος - Αιματολόγος

 

Σαββίδης Νίκος

Προτείνοντες:

Ιωάννου Ανδρέας, Διευθυντής Ξενοδοχείου

Νεοφυτίδης Πέτρος, Τέως Κοινοτάρχης Χυλού, Ελαιοπαραγωγός

Υποστηρίζοντες:

Δρ. Σοφόκλη Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου, Τέως Πρόεδρος Παγουριού Συμβουλίου Ειρήνης

Σταυρού Χρυστάλλα, Ασφαλίστρια

 

Σκούρου Γιωργος

Προτείνοντες:

Παπαγεωργίου Μαρία, Παιδίατρος

Πουρουζάνης Δημήτρης, Νομικός

Υποστηρίζοντες:

Χριστοδούλου Κατερίνα (Νίνα), Συνταξιούχα, Δημόσια Υπάλληλος

Χατζητοφής Θεοδότης (Σώτος), Λογιστής

 

 

Φακοντής Βαλεντίνος

Προτείνοντες:

Ηροδότου Στέλιος, Σχεδιαστής

Αρκαδίου (Τσιφούτη) Νίκη, Οικοκυρά - Πολύτεκνη μάνα

Υποστηρίζοντες:

Ρώσσος Νικόλας, Υπεύθυνος Χειροτεχνιών στο εργαστήρι του ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου

Γιούκκας Λάκης, Ιατρός

 

 

Επαρχία Κερύνειας

Λουκά Αβραάμ

Προτείνοντες:

Λιατσου Γιαννα, Γραφίστρια

Σαββα Νικος, Επιχειρηματίας

Υποστηρίζοντες:

Παναγιώτου Αρετή, Σχολική Έφορος Λαπήθου

Παχίτας Χριστάκης, Επιχειρηματίας

 

Κωνσταντίνου Κωστάκης

Προτείνοντες:

Κωνσταντίνου Δήμητρα, Θυγατέρα, Εικαστικός

Επιφανίου Δημητράκης, Πρώην Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας ΑΚΕΛ Καραβά

Υποστηρίζοντες:

Κόμπος Ανδρέας, Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας ΑΚΕΛ Λάπηθου

Χαπέσιης Νίκος, Εκπαιδευτικός, Βετεράνος ΑΚΕΛ

 

Χάσικου Αναστασία

Προτείνοντες:

Λυμπουρής Κώστας, Λογοτέχνης, Εκπαιδευτικός

Ελευθερίου Μυριανθέα, Πρώην Δήμαρχος Λαπήθου

Υποστηρίζοντες:

Πέτσας Κώστας, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας

Σκουρουπάθη Γιάννα, Πρώην Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

