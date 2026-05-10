Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη συμμετοχή τα Ανθεστήρια Πάφου 2026

Με χρώματα, μουσική, λουλούδια και έντονο το στοιχείο της παράδοσης πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, τα Ανθεστήρια Πάφου 2026, τα οποία διοργάνωσαν ο Δήμος Πάφου σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό Πνευματικό Όμιλο Πάφου.

Ο ιστορικός θεσμός της πόλης, αφιερωμένος στην Άνοιξη, τη φύση, τα λουλούδια και τη μυθολογία, συνέπεσε φέτος και με την Ημέρα της Μητέρας, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στις εκδηλώσεις.

Η ανθοστόλιστη πομπή διέσχισε τη Λεωφόρο Γεωργίου Γρίβα Διγενή και κατέληξε στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες συμμετέχοντες και θεατές.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν περισσότεροι από 500 παιδιά και ενήλικες από σχολεία, σχολές χορού, λαογραφικούς ομίλους, πολιτιστικούς φορείς και οργανωμένα σύνολα της Πάφου. Το «παρών» τους έδωσαν ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι οργανισμών και πλήθος δημοτών.

Μετά την ολοκλήρωση της πομπής, οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου με δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, εικαστικά εργαστήρια, περιβαλλοντικές δράσεις, έκθεση φυτών και λουλουδιών, καθώς και σημεία ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για το κοινό.

Στο πλαίσιο των Ανθεστηρίων παρουσιάστηκαν επίσης εικαστική έκθεση και έκθεση φωτογραφίας, με θεματολογία εμπνευσμένη από την ιστορία και τη διαχρονική μνήμη του θεσμού.

Ξεχωριστή ήταν και η ζωντανή σύνδεση του Super FM με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Καλλιόπη Κουρούπη και Λουκάς Φρονίστας, ενώ η Χαραλαμπίδης Κρίστης προσέφερε δωρεάν σοκολατούχο γάλα στα παιδιά που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις.

Ο Δήμος Πάφου εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους τους συμμετέχοντες, εκπαιδευτικούς, γονείς, εθελοντές και υποστηρικτές που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι τα Ανθεστήρια αποτελούν έναν θεσμό με ιδιαίτερη πολιτιστική και κοινωνική αξία για την πόλη.