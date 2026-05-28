Συναυλία κλασσικής μουσικής στο Μαρκίδειο

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου η συναυλία «Διάλογοι χωρίς Λόγια: Το κλαρινέτο ανάμεσα σε πολιτισμούς», στο πλαίσιο του Κύκλου Συναυλιών Κλασικής Μουσικής του Δήμου Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι μέσα από τις ερμηνείες της Ελίνας Γεωργίου στο κλαρινέτο και του Κυριάκου Κυριάκου στο πιάνο, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα που συνδύαζε με ευαισθησία και καλλιτεχνική ποιότητα την κλασική μουσική δημιουργία με τη μουσική παράδοση της Μεσογείου.

Η συναυλία ανέδειξε τη διαχρονική δύναμη της μουσικής ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, μέσα από έργα και διασκευές εμπνευσμένες από το κλασικό ρεπερτόριο της κεντρικής Ευρώπης, καθώς και από παραδοσιακά κυπριακά και ελληνικά μουσικά στοιχεία.

Οι δύο καλλιτέχνες απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού, προσφέροντας μια μουσική εμπειρία υψηλού επιπέδου που συνδύασε τεχνική αρτιότητα, εκφραστικότητα και σύγχρονη καλλιτεχνική προσέγγιση.