Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Συναυλία κλασσικής μουσικής στο Μαρκίδειο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου η συναυλία «Διάλογοι χωρίς Λόγια: Το κλαρινέτο ανάμεσα σε πολιτισμούς», στο πλαίσιο του Κύκλου Συναυλιών Κλασικής Μουσικής του Δήμου Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι μέσα από τις ερμηνείες της Ελίνας Γεωργίου στο κλαρινέτο και του Κυριάκου Κυριάκου στο πιάνο, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα που συνδύαζε με ευαισθησία και καλλιτεχνική ποιότητα την κλασική μουσική δημιουργία με τη μουσική παράδοση της Μεσογείου.

Η συναυλία ανέδειξε τη διαχρονική δύναμη της μουσικής ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, μέσα από έργα και διασκευές εμπνευσμένες από το κλασικό ρεπερτόριο της κεντρικής Ευρώπης, καθώς και από παραδοσιακά κυπριακά και ελληνικά μουσικά στοιχεία.

Οι δύο καλλιτέχνες απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού, προσφέροντας μια μουσική εμπειρία υψηλού επιπέδου που συνδύασε τεχνική αρτιότητα, εκφραστικότητα και σύγχρονη καλλιτεχνική προσέγγιση.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα