Ξεκίνησαν οι απολύσεις στους Οικολόγους: Δεν βρίσκει λόγο να παραιτηθεί ο Παπαδούρης - Τι είπε για Νικόλα Παπαδόπουλο [ηχητικό]

Τη θέση ότι οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παραίτησή του πρέπει να ληφθούν μετά από συνολική αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος εξέφρασε ο Σταύρος Παπαδούρης.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών είπε στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη ότι οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά και μετά από αξιολόγηση της κατάστασης στο κόμμα.

Απαντώντας στο γιατί δεν παραιτήθηκε αμέσως μετά τις εκλογές, ο πρόεδρος των Οικολόγων ανέφερε ότι «αυτά γίνονται όταν γίνει αποτίμηση», σημειώνοντας πως στην Κύπρο «προτιμούμε να περιμένουμε την αποτίμηση». Όπως είπε, εφόσον το Κίνημα καταλήξει ότι φέρει ευθύνη, είναι έτοιμος να την αναλάβει.

«Αν στο τέλος της ημέρας το Κίνημα πιστεύει ότι έχω ευθύνη, θα την αναλάβω», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν είναι «εξαρτώμενος» και ότι σέβεται τα στελέχη και τις εσωτερικές διαδικασίες του κόμματος.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που υπάρξει αίτημα παραίτησής του από τα συλλογικά όργανα, θα αποχωρήσει άμεσα.

Ο κ. Παπαδούρης υποστήριξε ακόμη ότι προτεραιότητα είναι να επανέλθει το Κίνημα σε «ρυθμό» και να οργανωθεί η επόμενη ημέρα. «Αν με χρειάζονται σε αυτή τη διαδικασία και κάποιος πρέπει να την τρέξει, θα το κάνω. Αν πρέπει να την τρέξω ως απλό στέλεχος, πάλι θα την τρέξω», ανέφερε.

Ο πρόεδρος των Οικολόγων παραδέχθηκε ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον σε φάση συρρίκνωσης, σημειώνοντας πως έχουν ήδη γίνει απολύσεις και ότι δεν είναι πλέον εφικτή η λειτουργία έξι επαρχιακών γραφείων. Όπως είπε, θα πρέπει να υπάρξει συγκέντρωση δυνάμεων σε μία δομή.

Τόνισε επίσης ότι θα μπορούσε «την Κυριακή να παραιτηθεί και να επιστρέψει στη ζωή του την επόμενη ημέρα», ωστόσο επέλεξε να περιμένει τα στελέχη και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν.

Στο τραπέζι η πρόταση Παπαδόπουλου για το κέντρο

Αναφερόμενος στην πρόταση του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, για ένωση κομμάτων του κέντρου, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι οι Οικολόγοι δεν βιάζονται να απαντήσουν και θα περιμένουν μέχρι τις 7 Ιουνίου πριν λάβουν αποφάσεις.

«Δεν είμαστε υπόλογοι σε κανέναν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Κίνημα θα αποφασίσει «με την ηρεμία του» ποια θα είναι η επόμενη μέρα.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν θεωρεί πως μπορεί να υπάρξει κοινή πολιτική έκφραση με όλα τα κόμματα που αναφέρονται στη συζήτηση για το κέντρο, ενώ αποκάλυψε δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Νικόλα Παπαδόπουλο και αναμένεται συνάντηση για να παρουσιαστεί η ιδέα της «συνένωσης του κέντρου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιθανή συνεργασία θα μπορούσε να υπάρξει μόνο με κόμματα που έχουν «σε μεγάλο βαθμό τις ίδιες απόψεις» με τους Οικολόγους, ενώ η συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ τοποθετείται πιθανότερα μετά τις 7 Ιουνίου.

