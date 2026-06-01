Οι εκδηλώσεις του Κατακλυσμού Πάφου συνεχίστηκαν με τα παραδοσιακά θαλάσσια αγωνίσματα

Οι εκδηλώσεις της Γιορτής του Κατακλυσμού Πάφου 2026 συνεχίστηκαν σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας 1ης Ιουνίου, με τη διεξαγωγή των καθιερωμένων Θαλάσσιων Αγωνισμάτων στα Δημοτικά Μπάνια Πάφου, ενός θεσμού που έχει πλέον καταστεί παράδοση για την πόλη και τους επισκέπτες της.

Ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Πάφου, Θεόδωρος Ονησιφόρου, ανέφερε ότι ο Όμιλος, σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου, διοργανώνει εδώ και πολλά χρόνια τα Θαλάσσια Αγωνίσματα στα Δημοτικά Μπάνια Πάφου, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της παράδοσης του Κατακλυσμού.

Παράλληλα, συνεχάρη τη διοργάνωση, τονίζοντας ότι τέτοιες εκδηλώσεις συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ψυχολογίας και της συμμετοχής των παιδιών στον αθλητισμό και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.

Στα φετινά αγωνίσματα περιλαμβάνονται η κολύμβηση 200 μέτρων ελεύθερο στη θάλασσα, η μπουκάλα και η κοίλη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Από την πλευρά του, ο Δημαρχεύων Πάφου ανέφερε ότι οι εκδηλώσεις του Κατακλυσμού κορυφώνονται με τα θαλάσσια αγωνίσματα, τα οποία φέτος φιλοξενούνται στα Δημοτικά Μπάνια Πάφου.

Όπως σημείωσε, η αλλαγή της τοποθεσίας από το Λιμανάκι της Κάτω Πάφου, όπου διεξάγονταν μέχρι πέρσι, πραγματοποιήθηκε λόγω της καθαρότητας των νερών στην περιοχή των Δημοτικών Μπάνιων.

Ο κ. Ονησιφόρου επισήμανε ακόμη ότι φέτος δεν διεξήχθη το παραδοσιακό αγώνισμα με τον πάσαλο και το γράσο, καθώς κατά τα προηγούμενα χρόνια είχαν σημειωθεί ατυχήματα. Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο αγώνισμα θα επανεξεταστεί ενόψει της διοργάνωσης του επόμενου έτους. Οι τριήμερες εκδηλώσεις του Κατακλυσμού ολοκληρώνονται απόψε στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου Πάφου με μεγάλο χορευτικό πρόγραμμα και τη μουσικοχορευτική παράσταση «Τραγουδώντας... Παλιό Ελληνικό Κινηματογράφο».

Ο κ. Άγγελος Ονησιφόρου δήλωσε ότι το τριήμερο του Κατακλυσμού έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην Πάφο, ενισχύοντας την τουριστική κίνηση και την τοπική οικονομία κατά τη διάρκεια των εορτασμών.