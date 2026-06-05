Τα Garden Screenings 2026 επιστρέφουν στο ΑΤΤΙΚΟΝ με αφιέρωμα στην κινηματογραφική φωτογραφία

Το Κέντρο Τεχνών Κίμωνος ανανεώνει το καλοκαιρινό του ραντεβού με τους φίλους του κινηματογράφου, παρουσιάζοντας για ακόμη μία χρονιά τα «Garden Screenings» στο θερινό σινεμά ΑΤΤΙΚΟΝ στην Πάφο.

Η διοργάνωση του 2026 επικεντρώνεται στην τέχνη της κινηματογραφικής φωτογραφίας, αναδεικνύοντας ταινίες που ξεχώρισαν για τη μοναδική οπτική τους ταυτότητα και τη συμβολή κορυφαίων διευθυντών φωτογραφίας και σκηνοθετών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δέκα σημαντικές ταινίες από διαφορετικές εποχές και κινηματογραφικά ρεύματα, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει ή να επανανακαλύψει έργα που άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία του σινεμά.

Ανάμεσά τους βρίσκονται το «The Grand Budapest Hotel» του Wes Anderson, το βραβευμένο «Birdman» του Alejandro G. Iñárritu, το κλασικό «2001: A Space Odyssey» του Stanley Kubrick, καθώς και οι ελληνόφωνες παραγωγές «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» της Μυρσίνης Αριστείδου και «Η μπαλάντα της τρύπιας Καρδιάς» του Γιάννη Οικονομίδη.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν από τις 10 Ιουλίου έως τις 14 Αυγούστου 2026, με όλες τις ταινίες να ξεκινούν στις 21:00.

Μέσα από το φετινό αφιέρωμα, το Κέντρο Τεχνών Κίμωνος επιχειρεί να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο της εικόνας στη δημιουργία της κινηματογραφικής εμπειρίας, δίνοντας έμφαση σε έργα που ξεχωρίζουν για την αισθητική και τη φωτογραφική τους προσέγγιση.

Η προπώληση και η αγορά εισιτηρίων θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Τεχνών Κίμωνος.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη στήριξη του Τμήματος Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ενώ υποστηρίζεται από το Πετρίδειο Ίδρυμα και την air balloon digital studios.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου Τεχνών Κίμωνος.