Άγγελος Ονησιφόρου: Άμεσος συντονισμός Δήμου, ΕΟΑ και Τροχαίας για περιορισμό των απωλειών νερού στην Πάφο

Ο Δήμος Πάφου ενισχύει τη συνεργασία του με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου και την Τροχαία Πάφου, με στόχο την ταχύτερη αντιμετώπιση βλαβών στο δίκτυο υδροδότησης και τη μείωση των απωλειών νερού, ανακοίνωσε ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου.

Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας, συμφωνήθηκε η δημιουργία ενιαίου πρωτοκόλλου ενεργειών, το οποίο θα επιτρέπει την άμεση ενημέρωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και την ταχεία εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συντόμευση των διαδικασιών που απαιτούνται για επεμβάσεις σε οδικά δίκτυα και δημόσιους χώρους, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο χρόνος κατά τον οποίο χάνονται πολύτιμες ποσότητες νερού λόγω διαρροών.

Παράλληλα, τα συνεργεία του ΕΟΑ Πάφου θα ανταποκρίνονται άμεσα σε περιστατικά βλαβών, ενώ η Τροχαία Πάφου θα παρέχει την αναγκαία στήριξη για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας όπου απαιτείται.

Σύμφωνα με τον κ. Ονησιφόρου, οι τρεις φορείς θα εφαρμόσουν επίσης κοινό σχέδιο παρακολούθησης και ελέγχου των απωλειών νερού στο δίκτυο, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Σημαντική παράμετρος του σχεδιασμού αποτελεί και η εξοικονόμηση νερού στις δημοτικές υποδομές.

Ο Δήμος Πάφου προχωρεί στην αντικατάσταση του πόσιμου νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση χώρων πρασίνου με νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως γεωτρήσεις, ανακυκλωμένο νερό και άλλες κατάλληλες πηγές άρδευσης.

Παράλληλα, δρομολογείται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των αρδευτικών συστημάτων, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση νερού και να βελτιωθεί η αποδοτικότητά τους.

Ο Δημαρχεύων Πάφου τόνισε ότι η αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη λειψυδρία και τη διαχείριση του νερού απαιτεί στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων.

Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις μεταξύ Δήμου Πάφου, ΕΟΑ Πάφου και Τροχαίας Πάφου, προκειμένου να αξιολογείται η εφαρμογή των μέτρων και να επιλύονται άμεσα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.

Όπως ανέφερε, βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αποτελεσματική μείωση των απωλειών νερού, η ταχύτερη αποκατάσταση των βλαβών και η διασφάλιση μιας βιώσιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Πάφου.