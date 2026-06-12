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Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Νέο Χωριό της επαρχίας Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Νέο Χωριό της επαρχίας Πάφου.

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤμήματοςΔασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:13, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, στην τοποθεσία «Καλοχρονιές» της κοινότητας Νέο Χωριό, της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 12:30, αφού έκαψε έκταση 3 εκταρίων με ελαιόδεντρα και χαρουπιές. Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 30 άτομα του Τμήματος Δασών με 6 πυροσβεστικά οχήματα, 8 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 3 πυροσβεστικά οχήματα, 2 προωθητές γαιών και 2 γεωργικοί ελκυστήρες. Επιπρόσθετα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν, 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη της Μοίρας Αεροπυρόσβεσης, της Εθνικής Φρουράς.

 Στην περιοχή θα παραμείνουν δυνάμεις, για επιτήρηση και για αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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