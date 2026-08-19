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| Κύπρος

Κυβερνητικές πηγές για δημοσίευμα FT: Εκτός της εικόνας στρατιωτικής κλιμάκωσης η Κύπρος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Διευκρινίσεις για το κατά πόσο αληθεύουν οι ισχυρισμοί της αμερικανικής εφημερίδας πως το Ακρωτήρι αποτελεί πιθανό στόχο της ιρανικής κυβέρνησης.

Πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή παραμένει η Κύπρος, όσον αφορά την πολεμική σύρραξη που πλήττει την ευρύτερη περιοχή τον τελευταίο χρόνο, επιβεβαιώνουν κυβερνητικές πηγές, τονίζοντας πως η Κύπρος δεν αποτελεί παράγοντα στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή.

Κληθείς να σχολιάσουν το δημοσίευμα των Financial Times που θέλει την Κύπρο και συγκεκριμένα τις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι να γίνονται πιθανός στόχος του Ιράν, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, οι κυβερνητικές πηγές βλέπουν εκτός κάδρου την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, τόνισαν πως η Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργεί διαχρονικά ως πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας αλλά και ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι η ΚΔ διατηρεί ανοικτούς διπλωματικούς διαύλους και με το Ιράν, όπου και διευκρινίζονται οι θέσεις και ο ρόλος της χώρας, τονίζοντας πως η Κύπρος επιλέγει και θα συνεχίσει να επιλέγει την δημοκρατία.

Χωρίς να απαντάνε ευθέως από τις δηλώσεις προκύπτει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σε μια επικοινωνία με την ιρανική κυβέρνηση, από όπου προκύπτει και μια εικόνα μη ανησυχίας.

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