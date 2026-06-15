Στάλθηκε το πρώτο παγκύπριο «CY-Alert», όμως με καταγραφή προβλημάτων - Πώς σχολιάζει η Πολιτική Άμυνα

Σε εφαρμογή της πρώτης παγκύπριας, σε δοκιμαστικό επίπεδο, ειδοποίησης του CY-Alert, προχώρησε τη Δευτέρα, μεταξύ των ωρών 2:30 και 3:30 το απόγευμα, η Πολιτική Άμυνα. Η ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών αφορούσε το σενάριο απαγωγής προσώπου, το οποίο έχει δηλωθεί ως ελλείπον, με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πολιτικής Άμυνας Παναγιώτη Λιασίδη να αναφέρει στον «Π» ότι σε γενικές γραμμές το σύστημα λειτούργησε ικανοποιητικά. Επίσης αναμένουν να μελετήσουν τις απαντήσεις πολιτών στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, για να εξάγουν κάποια συμπεράσματα.

Την ίδια ώρα ο κ. Λιασίδης διευκρίνισε ότι χρειάστηκε να στείλουν δύο φορές το μήνυμα, διότι την πρώτη φορά διαπίστωσαν ότι ο σύνδεσμος που περιλάμβανε δεν άνοιγε. Έτσι έστειλαν ξανά το μήνυμα με διορθωμένο τον σύνδεσμο, ο οποίος τελικά άνοιξε.

Επίσης η ειδοποίηση δεν θα έπρεπε να συνοδευόταν από τον χαρακτηριστικό έντονο ήχο, διότι, όπως εξήγησε, αφορούσε ελλείπον πρόσωπο και όχι περιστατικό έκτακτης ανάγκης, όπως έγινε στις προηγούμενες δοκιμαστικές ειδοποιήσεις, οι οποίες αφορούσαν εκκενώσεις πυρκαγιών. Ωστόσο ένας μικρός αριθμός ατόμων ενημέρωσε την Πολιτική Άμυνα ότι έλαβε το σημερινό μήνυμα με τη συνοδεία του χαρακτηριστικού έντονου ήχου. Για αυτόν τον λόγο η Πολιτική Άμυνα θα εξετάσει, όπως είπε, το θέμα, με μία πιθανή αιτία τη μη αναβάθμιση του λογισμικό του κινητού τηλεφώνου.

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Προηγήθηκε η δοκιμαστική αποστολή ειδοποίησης του CY-Alert, σε τοπικό επίπεδο, σε ασκήσεις εκκένωσης στις 7 και 10 Ιουνίου. Σε τρεις επαρχίες την πρώτη ημερομηνια και σε δύο τη δεύτερη, είπε. Εκείνες τις μέρες η Πολιτική Άμυνα έστειλε τρία μηνύματα. Ένα στην αρχή για ενημέρωση και προληπτική εκκένωση, το δεύτερο για εκκένωση και το τρίτο για επιστροφή, σύμφωνα με τον κ. Λιασίδη.

Στο παρόν στάδιο ολοκληρώθηκαν τα προγραμματισμένα δοκιμαστικά μηνύματα του CY-Alert. Αν προκύψει ανάγκη να σταλθεί ξανά πιλοτικά, η Πολιτική Άμυνα, σημείωσε, θα ενημερώσει προηγουμένως τους πολίτες.

Όπως ανακοινώθηκε από την Πολιτική Άμυνα, για να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις του CY-Alert, οι πολίτες καλούνται να αναβαθμίσουν το λογισμικό του κινητού τους τηλεφώνου και να ενεργοποιήσουν τις αντίστοιχες ρυθμίσεις για ειδοποιήσεις «απαγωγή/ελλείπον πρόσωπο». Οι ονομασίες των ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.gov.cy/cy-alert ή να καλούν στο 1450.