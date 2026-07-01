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Συμμετοχή Δ.Πόλης Χρυσοχούς στο συμμετοχικό εργαστήρι του Υφυπουργείο Τουρισμού

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς συμμετείχε στο συμμετοχικό εργαστήρι με θέμα «Ανάπτυξη και προσφορά τουρισμού εμπειριών από τους ντόπιους», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου στο Περιφερειακό Μουσείο Αγροτικής Ζωής και Παράδοσης Ακάμα στη Δρούσεια, από το Υφυπουργείο Τουρισμού και τελούσε υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος κας Αντωνίας Θεοδοσίου.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς παρουσίασε τους τρεις σημαντικούς χώρους πολιτισμού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όπως το Μουσείο Αγροτικής Ζωής και Παράδοσης Ακάμα, το Πάρκο Ερπετών και Αμφιβίων Νέου Χωρίου, και το Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού Πόλης - Λατσιού Παράλληλα, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό τη δημιουργία και προώθηση νέων αυθεντικών τουριστικών εμπειριών που θα ενισχύσουν τη ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς παραμένει προσηλωμένος στην ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής του κληρονομιάς, στηρίζοντας δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ποιοτικού και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος, προς όφελος τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της περιοχής.

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