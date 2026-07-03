Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη στο επίκεντρο του διαλόγου για τον τουρισμό εμπειριών

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη συμμετείχε στο συμμετοχικό εργαστήρι με θέμα «Ανάπτυξη και προσφορά τουρισμού εμπειριών από τους ντόπιους», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου στο Περιφερειακό Μουσείο Αγροτικής Ζωής και Παράδοσης Ακάμα, στη Δρούσεια, με διοργανωτή το Υφυπουργείο Τουρισμού και υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Αντωνίας Θεοδοσίου.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ανάδειξη της σημασίας των αυθεντικών εμπειριών που μπορούν να προσφέρουν οι τοπικές κοινωνίες στους επισκέπτες, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων και οργανώσεων για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ποιοτικού τουριστικού προϊόντος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη, Ευγένιος Σάββα, παρουσίασε το έργο και τις δράσεις που υλοποιεί η εταιρεία στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης της επαρχίας Πάφου μέσω του προγράμματος LEADER/CLLD.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της υπαίθρου και την ανάπτυξη συνεργειών που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων, με ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων για τη δημιουργία νέων τουριστικών εμπειριών που βασίζονται στον πολιτισμό, την παράδοση, τη φύση και τη φιλοξενία των τοπικών κοινοτήτων.

Όπως επισημαίνεται, η συμμετοχή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη στο εργαστήρι επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και τη στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την εξωστρέφεια της υπαίθρου και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Η εταιρεία συνεχίζει να εργάζεται για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της επαρχίας Πάφου, ενισχύοντας τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και προωθώντας δράσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου, αυθεντικού και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος.