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Η Αμαργέτη τίμησε τους ήρωές της, συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο του Αθανάση και του αγνοούμενου Γιαννάκη Γεωργίου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς ευγνωμοσύνης τελέστηκε στην Αμαργέτη το ετήσιο μνημόσυνο των ηρώων Αθανάση Γεωργίου και Γιαννάκη Γεωργίου, με την κοινότητα να αποτίει φόρο τιμής στη θυσία και την προσφορά τους κατά τα τραγικά γεγονότα του 1974.

Ο Αθανάσης Γεωργίου έπεσε μαχόμενος την ημέρα του προδοτικού πραξικοπήματος, στις 15 Ιουλίου 1974, υπερασπιζόμενος τη δημοκρατία.

Η προτομή του δεσπόζει στο προαύλιο της εκκλησίας της Αμαργέτης, αποτελώντας διαχρονικό σύμβολο της αυτοθυσίας του. Ο Γιαννάκης Γεωργίου εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής του 1974. Στο προαύλιο της εκκλησίας βρίσκεται αναμνηστική πλάκα αφιερωμένη στη μνήμη του, υπενθυμίζοντας το διαχρονικό αίτημα για διακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων.

Το μνημόσυνο διοργανώθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αμαργέτης σε συνεργασία με την οικογένεια των δύο ηρώων. Συγγενείς, κάτοικοι και εκπρόσωποι φορέων συμμετείχαν στην τελετή, αποτίοντας τον οφειλόμενο φόρο τιμής και διατηρώντας άσβεστη τη μνήμη όσων θυσιάστηκαν και όσων δεν επέστρεψαν ποτέ.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ακόμη μία υπενθύμιση ότι η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή και ότι η θυσία των ηρώων της Αμαργέτης συνεχίζει να εμπνέει τις νεότερες γενιές. Λιγότερα

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