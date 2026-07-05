Μεθυσμένος οδηγός με ένδειξη 97μg συνελήφθη στην Πάφο

Λίγο πριν από τη 1.00 τα ξημερώματα σήμερα, μέλη της Ομάδας Ζ στην επαρχία Πάφου, έπειτα από πληροφορία πολίτη, εντόπισαν όχημα να κινείται επικίνδυνα στον αυτοκινητόδρομο. Οι αστυνομικοί ανέκοψαν το όχημα και υπέβαλαν τον 29χρονο οδηγό σε έλεγχο αλκοόλης. Η τελική ένδειξη ήταν 97 μικρογραμμάρια αλκοόλης ανά 100 ml εκπνεόμενου αέρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 9 μικρογραμμαρίων.

Ο 29χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, αφού προηγουμένως ενημερώθηκε ότι η υπόθεσή του θα οδηγηθεί σε άμεση ποινική δίωξη. Την υπόθεση διερευνά η Τροχαία Πάφου. Στο μεταξύ, κατά τους χθεσινοβραδινούς παγκύπριους ελέγχους της Αστυνομίας, συνολικά 36 οδηγοί τέθηκαν εκτός δρόμου.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 291 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους οι 30 ήταν θετικοί, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 10 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ, με έξι θετικά αποτελέσματα.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων και καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν υπευθυνότητα.