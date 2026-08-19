Πεδίο μάχης ο Οργανισμός Νεολαίας: ΝΕΔΗΣΥ και ΕΔΟΝ έβγαλαν «μαχαίρια» - Κατηγορίες, αιχμές και πολιτική σύγκρουση

Σε πόλεμο μεγατόνων εξελίσσεται η αντιπαράθεση ΝΕΔΗΣΥ και ΕΔΟΝ με φόντο τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, καθώς οι δύο μεγαλύτερες κομματικές νεολαίες έβγαλαν «μαχαίρια» και ανταλλάσσουν πλέον βαριές κατηγορίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι καταγγελίες για τη λειτουργία του ΟΝΕΚ, οι χρηματοδοτήσεις, η σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και η στάση των δύο πλευρών απέναντι στην κρίση που έχει ξεσπάσει στον Οργανισμό.

Η νέα αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε μετά τις καταγγελίες πρώην μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Σώτου Βασιλείου, ο οποίος δημοσιοποίησε τους λόγους της παραίτησής του. Στις αναφορές του περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν χορηγίες προς οργανώσεις νεολαίας, πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και χειρισμούς κατά τη διαδικασία αξιολόγησης συγκεκριμένων αιτήσεων. Οι καταγγελίες έχουν προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, χωρίς ωστόσο να έχουν μέχρι σήμερα επιβεβαιωθεί ως γεγονότα από αρμόδιο θεσμικό όργανο. Το βάρος πέφτει πλέον στις διαδικασίες ελέγχου και στις απαντήσεις που θα δοθούν για όσα έχουν καταγγελθεί.

Η επίθεση της ΝΕΔΗΣΥ και το «εκκωφαντική σιωπή»

Η ΝΕΔΗΣΥ πέρασε στην αντεπίθεση, στρέφοντας τα πυρά της κατά του ΑΚΕΛ και της ΕΔΟΝ. Κατηγορεί την Αριστερά ότι επιλέγει τη σιωπή μπροστά σε σοβαρές καταγγελίες, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, αφορούν χρηματοδοτήσεις, σύγκρουση συμφερόντων, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν εφαρμόστηκαν και αμφισβήτηση δηλωθέντων ακαδημαϊκών προσόντων. Η ΝΕΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το ΑΚΕΛ και η νεολαία του θα είχαν ζητήσει άμεσα εξηγήσεις, έρευνες, λογοδοσία και παραιτήσεις. Για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζει την απουσία αντίδρασης ως πολιτική επιλογή και κάνει λόγο για επιλεκτική ευαισθησία σε ζητήματα διαφάνειας. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η ΕΔΟΝ είχε προειδοποιήσει από τον περασμένο Φεβρουάριο για προβλήματα στον ΟΝΕΚ και είχε χρησιμοποιήσει τότε τον όρο «θεσμική εκτροπή». Η ΝΕΔΗΣΥ διερωτάται γιατί, ενώ οι καταγγελίες έχουν πλέον γίνει πιο συγκεκριμένες, η αντίδραση της ΕΔΟΝ δεν είναι ανάλογη.

Η απάντηση της ΕΔΟΝ και οι αιχμές για «υποκρισία»

Η ΕΔΟΝ απαντά σε εξίσου υψηλούς τόνους και απορρίπτει την κατηγορία ότι παρέμεινε σιωπηλή. Υποστηρίζει ότι τόσο η ίδια όσο και το ΑΚΕΛ έχουν ασχοληθεί εδώ και μήνες με τα προβλήματα του ΟΝΕΚ και υπενθυμίζει ότι το ΑΚΕΛ ζήτησε από τον περασμένο Μάρτιο να εξεταστούν οι καταγγελίες στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Παράλληλα, αναμένει, όπως αναφέρει, τα πορίσματα των ελέγχων που διεξάγονται από την Ελεγκτική Υπηρεσία και την Επίτροπο Διοικήσεως. Με αυτό τον τρόπο επιχειρεί να αντικρούσει το επιχείρημα της ΝΕΔΗΣΥ ότι η Αριστερά δεν ενδιαφέρεται για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Η ΕΔΟΝ περνά στην αντεπίθεση και κατηγορεί τη ΝΕΔΗΣΥ για επιλεκτική ανάδειξη καταγγελιών. Υποστηρίζει ότι προβλήματα στον ΟΝΕΚ είχαν καταγγελθεί εδώ και μήνες από την Πρόεδρο του Οργανισμού, εργαζομένους και άλλες οργανώσεις, υποστηρίζοντας ότι η ΝΕΔΗΣΥ δεν είχε επιδείξει τότε την ίδια ευαισθησία.

Στο στόχαστρο της ΕΔΟΝ μπαίνει και η στάση της ΝΕΔΗΣΥ απέναντι σε πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η ΕΔΟΝ υποστηρίζει ότι η επιλογή συγκεκριμένων καταγγελιών δεν είναι τυχαία και αφήνει αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τη σημερινή επίθεση. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και σε πρόσωπο που, σύμφωνα με την ΕΔΟΝ, διορίστηκε στο Συμβούλιο αφού προηγουμένως είχε στηρίξει προεκλογικά τον Νίκο Χριστοδουλίδη, απομακρυνόμενο από τη γραμμή της φοιτητικής παράταξης της ΝΕΔΗΣΥ. Η ΕΔΟΝ υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως αντικειμενική κάθε καταγγελία, ανεξάρτητα από την προέλευσή της. Στο ζήτημα των χρηματοδοτήσεων, η ΕΔΟΝ ξεκαθαρίζει ότι ο ΟΝΕΚ δεν χορηγεί απευθείας ποσά στις οργανώσεις νεολαίας, αλλά στηρίζει συγκεκριμένες δράσεις μέσω προγραμμάτων, όπως οι «Πρωτοβουλίες Νέων». Υποστηρίζει ότι οι αιτήσεις αξιολογούνται από τις υπηρεσίες του Οργανισμού μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία και με κριτήρια που εφαρμόζονται για όλες τις οργανώσεις. Η ΕΔΟΝ απορρίπτει επίσης τις αναφορές περί σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της παρουσίας εκπροσώπου της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υποστηρίζει ότι η νομοθεσία προβλέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων οργανώσεων νεολαίας και ότι, εάν υπάρχει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, αυτό θα μπορούσε να αφορά όλες τις οργανώσεις που διαθέτουν εκπρόσωπο στο Συμβούλιο.

Η πολιτική αντιπαράθεση επεκτείνεται και στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ΕΔΟΝ τονίζει ότι διαθέτει μόλις μία από τις επτά θέσεις και συνεπώς δεν διαθέτει την πλειοψηφία ή τη δυνατότητα να ελέγχει τον Οργανισμό. Κατά την ίδια, το πραγματικό πρόβλημα της ΝΕΔΗΣΥ είναι η συμμετοχή της ΕΔΟΝ και της Αριστεράς στο Συμβούλιο. Παράλληλα, η ΕΔΟΝ καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει άμεσα στον διορισμό νέων μελών, υποστηρίζοντας ότι η μη συμπλήρωση των θέσεων έχει αφήσει τον ΟΝΕΚ σε κατάσταση αδιεξόδου.

Η ΝΕΔΗΣΥ από την πλευρά της επιμένει ότι η συζήτηση δεν πρέπει να μετατοπιστεί από την ουσία των καταγγελιών. Ζητά απαντήσεις για όσα έχουν τεθεί δημόσια και υποστηρίζει ότι η διαφάνεια δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά.