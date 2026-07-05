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Με παραδοσιακή μουσική και χορούς άνοιξαν οι καλοκαιρινές μουσικοχορευτικές βραδιές του Δ. Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Οι καλοκαιρινές παραδοσιακές μουσικοχορευτικές βραδιές του Δήμου Πάφου ξεκίνησαν με επιτυχία στην Κάτω Πάφο, σηματοδοτώντας την έναρξη του κύκλου εκδηλώσεων «Παράδοση».

Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην είσοδο του Αρχαιολογικού Πάρκου Κάτω Πάφου, με τη συμμετοχή του Πολιτισμικού Λαογραφικού Εργαστηρίου Κονιών (ΠΟΛΑΕΚ) και τη ζωντανή μουσική του σχήματος ΕΝΟΡΑ.

Κάτοικοι και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά, γεμάτη κυπριακή παραδοσιακή μουσική, χορούς και αυθεντικές πολιτιστικές στιγμές.

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού, που συμμετείχε ενεργά στους χορούς, έδωσε ιδιαίτερο παλμό στην εκδήλωση και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη βραδιά του θεσμού.

Οι καλοκαιρινές παραδοσιακές μουσικοχορευτικές βραδιές του Δήμου Πάφου συνεχίζονται με στόχο την ανάδειξη της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς και την προσφορά ποιοτικών πολιτιστικών εμπειριών σε δημότες και επισκέπτες.

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