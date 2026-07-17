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Με μεγάλη επιτυχία ο εορτασμός της Αγίας Μαρίνας στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο εορτασμός της Αγίας Μαρίνας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, σε μια εκδήλωση που συνδύασε τη θρησκευτική κατάνυξη με την παράδοση και τη μουσική.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με τον Πανηγυρικό Εσπερινό, ο οποίος τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας, χοροστατούντος του Πανιερώτατου Μητροπολίτη Πάφου κ.κ. Γρηγορίου, παρουσία τοπικών αρχών και πλήθους πιστών.

Στη συνέχεια, το προαύλιο της εκκλησίας φιλοξένησε εορταστική εκδήλωση, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια όμορφη βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και παραδοσιακό χρώμα.

Τη διασκέδαση ανέλαβε ο Στέφανος Πελεκανής με το μουσικό του σχήμα, ενώ συμμετείχαν επίσης η Πετρούλα Ηροδότου και η Μαρία Συμεού. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η εμφάνιση του χορευτικού συγκροτήματος παιδιών και ενηλίκων της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, υπό την καθοδήγηση των χοροδιδασκάλων Πανίκου και Κυριάκου Λοΐζου, οι οποίοι συμβάλλουν διαχρονικά στη διατήρηση και προβολή της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης.

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχημένη διοργάνωση, καθώς και προς τον κόσμο που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση, ενισχύοντας τις τοπικές παραδόσεις και την πολιτιστική ζωή της περιοχής.

Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, με την ευχή η Αγία Μαρίνα να χαρίζει υγεία, δύναμη και ευλογία σε όλους.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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