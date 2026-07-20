Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη ο εορτασμός του Προφήτη Ηλία στα Νέα Δήμματα

Στο κλίμα θρησκευτικής ευλάβειας και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκαν χτες οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη μνήμη του Προφήτη Ηλία στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέων Δημμάτων.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, το απόγευμα τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός στον ιερό ναό, χοροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Πάφου κ.κ. Γρηγορίου.

Ακολούθησε η λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Προφήτη Ηλία στους δρόμους της κοινότητας, με τη συμμετοχή πιστών, οι οποίοι τίμησαν με ευλάβεια τη μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στην πλατεία των Νέων Δημμάτων, όπου το μουσικό σχήμα «Τα Λουλουδάκια του Μπαξέ» παρουσίασε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα για κατοίκους και επισκέπτες.

Η μουσική, το τραγούδι και η παρουσία του κόσμου συνέβαλαν στην επιτυχία της βραδιάς, αναδεικνύοντας το πνεύμα φιλοξενίας και τη ζωντανή πολιτιστική παράδοση της κοινότητας.

Ο εορτασμός ολοκληρώθηκε σε κλίμα χαράς και κατάνυξης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη σημασία της διατήρησης των θρησκευτικών και πολιτιστικών εθίμων, που ενώνουν την τοπική κοινωνία και ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των κατοίκων.