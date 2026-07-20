Εγκαινιάστηκε στην Πάφο η έκθεση «Poetry Speaks Loud» στο πλαίσιο του 12ου Graphic Stories

Με τη συμμετοχή φίλων της τέχνης και του πολιτισμού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της έκθεσης «Poetry Speaks Loud» στην Αίθουσα «Εν Πλω», στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου.

Η έκθεση εντάσσεται στο πρόγραμμα του 12ου Graphic Stories και αναδεικνύει τη δημιουργική συνάντηση της ποίησης με τον σύγχρονο γραφιστικό σχεδιασμό και την οπτική επικοινωνία.

Σε χαιρετισμό του, ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, χαρακτήρισε το Graphic Stories ως έναν σημαντικό θεσμό που συνδέει με σύγχρονο, δημιουργικό και ουσιαστικό τρόπο την οπτική επικοινωνία με την τέχνη και τον πολιτισμό.

Αναφερόμενος στη φετινή θεματική «Poetry Speaks Loud», σημείωσε ότι φέρνει σε δημιουργικό διάλογο την ποίηση με τον σύγχρονο σχεδιασμό και την οπτική έκφραση, μετατρέποντας λέξεις και στίχους σε εικόνες, χρώματα, σχήματα και σύμβολα που αποδίδουν συναισθήματα, σκέψεις και ανθρώπινες εμπειρίες.

Όπως είπε, μέσα από αυτή τη συνάντηση δημιουργείται μια οικουμενική γλώσσα, ικανή να υπερβαίνει γεωγραφικά σύνορα, γλωσσικές διαφορές και πολιτισμικές αποστάσεις, καθώς «η ποίηση αποκτά εικόνα και ο σχεδιασμός αποκτά φωνή».

Ο κ. Ονησιφόρου τόνισε ακόμη ότι η έκθεση αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στην πολιτιστική ζωή της Πάφου, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει έργα δημιουργών από την Κύπρο και το εξωτερικό, αλλά και να ανακαλύψει διαφορετικούς τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης και επικοινωνίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Δήμος Πάφου στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, καλλιεργούν τη συμμετοχή των πολιτών και φέρνουν την τέχνη πιο κοντά στην κοινωνία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία διοργανώσεων που δίνουν βήμα στους νέους δημιουργούς, ενθαρρύνουν τη συνεργασία και ενισχύουν την εξωστρέφεια της πόλης.

Τη βραδιά πλαισίωσε μουσικά η σολίστ πιάνου Γεωργία Παπαμιχαήλ, δημιουργώντας μέσα από τις ερμηνείες της έναν ξεχωριστό διάλογο ανάμεσα στην ποίηση και τα έργα της έκθεσης.

Η έκθεση «Poetry Speaks Loud» θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό για τις επόμενες δύο εβδομάδες.