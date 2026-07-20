Στην τελική ευθεία ο δρόμος των Κονιών

Ο δρόμος των Κονιών εισέρχεται στην τελική φάση των εργασιών, καθώς η ασφαλτόστρωση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελο Ονησιφόρου, να εκφράζει την αισιοδοξία ότι, εκτός απροόπτου, το έργο θα παραδοθεί στην κυκλοφορία την Τρίτη το απόγευμα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, πολλά συνεργεία εργάζονται εντατικά και αδιάκοπα, με όλες τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στην ολοκλήρωση του έργου .

Ο κ. Ονησιφόρου επισημαίνει ότι, βάσει της σύμβασης, η ολοκλήρωση του έργου προβλεπόταν για τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, όπως σημειώνει, ο Δήμος Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα από σωστό συντονισμό και συνεχή παρακολούθηση, κατάφεραν να επισπεύσουν σημαντικά τις εργασίες, με αποτέλεσμα το έργο να ολοκληρώνεται αρκετά νωρίτερα από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα.

Καθοριστική, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι και η συμβολή των επιβλεπόντων μηχανικών και του προσωπικού του Δήμου, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στο εργοτάξιο, συντονίζοντας τις εργασίες και συνεργαζόμενοι στενά με τον ανάδοχο, ώστε το έργο να προχωρά με ασφάλεια, ποιότητα και χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

«Στόχος όλων μας είναι να παραδίδουμε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών, με όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία για το κοινό.

Αυτός είναι ο λόγος που εργαζόμαστε καθημερινά και με συνέπεια», αναφέρει καταληκτικά ο δημαρχεύων Πάφου.