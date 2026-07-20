Νέο drone με θερμική κάμερα στην Πολιτική Άμυνα από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πλατρών

Η Πολιτική Άμυνα Κύπρου ενισχύει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες με την παραλαβή ενός υπερσύγχρονου μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), εξοπλισμένου με θερμική κάμερα τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο αποτελεί δωρεά του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατρών.

Το νέο σύστημα αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτήρηση περιοχών υψηλού κινδύνου, στην έγκαιρη ανίχνευση εστιών πυρκαγιάς μέσω θερμικής απεικόνισης, καθώς και στην υποστήριξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης και της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Παράλληλα, θα παρέχει κρίσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών σε περιστατικά που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Πολιτική Άμυνα χαρακτήρισε τη δωρεά ως μια σημαντική επένδυση στην πολιτική προστασία, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κρατικών υπηρεσιών αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων.

Παράλληλα, εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Πλατρών για τη σημαντική προσφορά και τη διαχρονική στήριξή του στο έργο της Υπηρεσίας, επισημαίνοντας ότι η πρόληψη, η ετοιμότητα και η άμεση ανταπόκριση αποτελούν βασικούς πυλώνες της πολιτικής προστασίας στην Κύπρο.