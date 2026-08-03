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Zητήματα ομαλότητας οδοστρώματος κατά επιθεώρηση δρόμου Πάφου-Πόλης λέει το Τμ. Δημοσίων 'Εργων

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Το Τμήμα Δημοσίων Έργων διενήργησε την περασμένη εβδομάδα έλεγχο των εργασιών ασφαλτόστρωσης που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του έργου βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Δόθηκαν οδηγίες για βελτιώσεις και το έργο θα επιθεωρηθεί εκ νέου την Τρίτη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση οι εργασίες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, εργασίες ασφαλτόστρωσης της ανηφορικής λωρίδας παρά τις κοινότητες Μεσόγης και Τσάδας, καθώς και των δύο λωρίδων του υφιστάμενου δρόμου. Ο υφιστάμενος δρόμος είναι ανοικτός για την κυκλοφορία αλλά η πρόσθετη ανηφορική λωρίδα παραμένει κλειστή και το έργο δεν έχει ακόμα παραληφθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Όπως αναφέρεται, κατά την επιθεώρηση των εργασιών διαπιστώθηκαν ζητήματα που αφορούν κυρίως την ομαλότητα του οδοστρώματος και ο ανάδοχος έχει ήδη ενημερωθεί γραπτώς και κλήθηκε να προβεί στους απαιτούμενους ελέγχους και στις αναγκαίες διορθωτικές εργασίες, όπου απαιτείται.

Παράλληλα, το Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου, σε συνεργασία με το Κεντρικό Εργαστήριο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, θα πραγματοποιήσει στις 4 Αυγούστου πρόσθετους ελέγχους και μετρήσεις για αξιολόγηση της ποιότητας των εργασιών.

Η νέα ανηφορική λωρίδα θα παραμείνει κλειστή στην κυκλοφορία μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων και την εκτέλεση τυχόν διορθωτικών εργασιών που θα προκύψουν.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα παραλάβει το έργο εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις.

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