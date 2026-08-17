Νέο Κοινοτικό Πάρκο στην Κρήτου Μαρόττου εγκαινίασε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

Στην Κρήτου Μαρόττου, γενέτειρα του Πανιερώτατου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Κοινοτικού Πάρκου, το οποίο φέρει προς τιμήν του το όνομά του.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, μαζί με τον Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Λετυμπιώτης χαρακτήρισε το έργο κάτι περισσότερο από την ολοκλήρωση μιας ακόμη υποδομής, υπογραμμίζοντας ότι δημιουργεί έναν νέο χώρο ζωής για την κοινότητα.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν χώρο όπου θα μεγαλώσουν παιδιά, θα συναντηθούν οικογένειες, θα δημιουργηθούν παρέες και θα γεννηθούν νέες αναμνήσεις.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των έργων στην κυπριακή ύπαιθρο, σημειώνοντας ότι η πραγματική τους αξία βρίσκεται στο αποτύπωμα που αφήνουν στην καθημερινότητα των πολιτών και στη συμβολή τους στη διατήρηση ζωντανών των κοινοτήτων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας διευρύνει τις δυνατότητες της χώρας, επιτρέποντας περισσότερες επενδύσεις στις ανάγκες των πολιτών και των κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, για την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η ανάπτυξη αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν φτάνει μέχρι και την πιο μικρή κοινότητα, μεταφραζόμενη σε καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερες υποδομές, ευκαιρίες και προοπτικές.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος συνεχάρη το Κοινοτικό Συμβούλιο Κρήτου Μαρόττου, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου, επισημαίνοντας ότι κάθε χωριό που αποκτά περισσότερη ζωή, φροντίδα και προοπτική ενισχύει συνολικά την Κύπρο.