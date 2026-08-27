Cyprus Rock Climbing Festival: Η αναρρίχηση επιστρέφει στον Ακάμα

Η μεγαλύτερη γιορτή αναρρίχησης στην Κύπρο επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον Ακάμα. Το Cyprus Rock Climbing Festival (CRCF) θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, στην Ίνεια και τη Δρούσεια της επαρχίας Πάφου, συνδυάζοντας την αναρρίχηση με υπαίθριες δραστηριότητες, αθλητισμό, φύση και πολιτισμό.

Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και με την υποστήριξη του Δήμου Ακάμα. Μετά τις δύο πρώτες επιτυχημένες διοργανώσεις, οι οποίες προσέλκυσαν περισσότερους από 500 επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό το 2025, το CRCF περνά πλέον σε νέα οργανωτική φάση, με τη διοργάνωση να αναλαμβάνει ο νεοσύστατος μη κερδοσκοπικός οργανισμός RCDC – Rock Climbing Development Cyprus. Στόχος του οργανισμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, είναι η ανάπτυξη, η προστασία και η ανάδειξη της αναρρίχησης στην Κύπρο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιωσιμότητα των αναρριχητικών πεδίων. Τα καθαρά έσοδα του φεστιβάλ διοχετεύονται σε ειδικό Bolting Fund, το οποίο χρηματοδοτεί τη συντήρηση υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων αναρριχητικών διαδρομών.

Η δράση του ταμείου έχει ήδη αποδώσει καρπούς, καθώς από τα έσοδα των διοργανώσεων του 2024 και του 2025 δημιουργήθηκε νέο αναρριχητικό πεδίο με διαδρομές για αρχάριους, ενώ πραγματοποιήθηκαν και αντικαταστάσεις αγκυρίων ασφαλείας σε υφιστάμενα πεδία.

Όπως αναφέρεται, το πρόγραμμα του CRCF 2026 απευθύνεται σε έμπειρους αναρριχητές, αρχάριους που θέλουν να γνωρίσουν το άθλημα, οικογένειες και γενικότερα σε όσους αγαπούν τη φύση και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Στο τριήμερο περιλαμβάνονται εργαστήρια αναρρίχησης για αρχάριους και προχωρημένους με πιστοποιημένους εκπαιδευτές, εργαστήρια ορειβασίας, δύο διαγωνισμοί αναρρίχησης και δύο διαγωνισμοί φωτογραφίας. Παράλληλα, στην πλατεία της Ίνειας θα πραγματοποιηθούν παιχνίδια και διαγωνισμοί με αναρριχητικές δοκιμασίες, ανοιχτοί στο κοινό, ενώ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Bridging the Green Gap θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο ραπτικής με σχοινιά.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται και πέρα από την αναρρίχηση, με κυνήγι θησαυρού και δραστηριότητες προσανατολισμού (orienteering) στη φύση του Ακάμα.

Ξεχωριστή θέση έχει η συμπεριληπτική αναρρίχηση για άτομα με αναπηρίες, καθώς και οι δραστηριότητες για οικογένειες. Η διοργάνωση θα κορυφωθεί στην πλατεία της Ίνειας με πανηγύρι, ζωντανή μουσική, παρουσιάσεις, τοπικά προϊόντα και περίπτερα συνεργατών, δημιουργώντας ένα σημείο συνάντησης για επισκέπτες, αθλητές και την τοπική κοινωνία.

Πέρα από τον αθλητικό χαρακτήρα του, το φεστιβάλ φιλοδοξεί να ενισχύσει την τοπική οικονομία και να αναδείξει τον Ακάμα ως προορισμό για υπαίθριο και αθλητικό τουρισμό. Οι διοργανωτές ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να διαμείνουν στα καταλύματα της περιοχής και να επισκεφθούν τις ταβέρνες και τα καφενεία των γύρω κοινοτήτων, συνδέοντας τη διοργάνωση με την τοπική επιχειρηματικότητα και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Το CRCF 2026 υποστηρίζεται από τη The North Face ως Gold Sponsor, το Active Zone Outdoor ως Gold Partner, το Outdoors Corner ως Silver Partner και τη SingingRock ως Bronze Partner, ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν και επιπλέον χορηγοί και συνεργάτες. Οι εγγραφές για τα εργαστήρια θα ανοίξουν μέσω της ιστοσελίδας του φεστιβάλ.

Η είσοδος στο φεστιβάλ και στις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία της Ίνειας είναι ελεύθερη, καταλήγει η ανακοίνωση. Cyprus Rock Climbing Festival 2026