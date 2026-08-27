Τραγωδία στα Ιμαλάια: Πάνω από 270 νεκροί και 1.300 αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Θιβέτ (φώτος+βίντεο)

Πάνω από 1.300 άτομα αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι και πάνω από 270 θάνατοι επιβεβαιώθηκαν μετά από τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν πεζοπόροι και ορειβάτες από όλο τον κόσμο, πολλοί από τους οποίους συρρέουν στη χώρα των Ιμαλαΐων για να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε μερικές από τις ψηλότερες κορυφές του κόσμου, καθώς και ινδουιστές προσκυνητές.

Η διπλή καταμέτρηση ατόμων με διπλή υπηκοότητα, η ταύτιση πτωμάτων με άτομα που έχουν καταχωριστεί ως αγνοούμενοι και το χάος που επικρατεί μετά από μια καταστροφή μπορούν όλα να συμβάλουν σε διακυμάνσεις των αριθμών, τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ ανέφερε ότι 823 άτομα αγνοούνταν την Πέμπτη, αριθμός που περιλάμβανε τουλάχιστον 517 αλλοδαπούς, δεν έδωσε ωστόσο αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των Νεπαλέζων ή τις εθνικότητες των αλλοδαπών.

Ο Οργανισμός Τουρισμού του Νεπάλ ανέφερε την Πέμπτη ότι ο αριθμός των αγνοουμένων τουριστών — Νεπαλέζων και αλλοδαπών — ανέρχεται συνολικά σε 644.