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Τραγωδία στα Ιμαλάια: Πάνω από 270 νεκροί και 1.300 αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Θιβέτ (φώτος+βίντεο)
| Κόσμος

Τραγωδία στα Ιμαλάια: Πάνω από 270 νεκροί και 1.300 αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Θιβέτ (φώτος+βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στα σύνορα Νεπάλ - Θιβέτ έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερους από 270 νεκρούς, ενώ εκατοντάδες τουρίστες, ορειβάτες και προσκυνητές εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων, amid σύγχυση και αντικρουόμενα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων.

Πάνω από 1.300 άτομα αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι και πάνω από 270 θάνατοι επιβεβαιώθηκαν μετά από τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν πεζοπόροι και ορειβάτες από όλο τον κόσμο, πολλοί από τους οποίους συρρέουν στη χώρα των Ιμαλαΐων για να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε μερικές από τις ψηλότερες κορυφές του κόσμου, καθώς και ινδουιστές προσκυνητές.

Η διπλή καταμέτρηση ατόμων με διπλή υπηκοότητα, η ταύτιση πτωμάτων με άτομα που έχουν καταχωριστεί ως αγνοούμενοι και το χάος που επικρατεί μετά από μια καταστροφή μπορούν όλα να συμβάλουν σε διακυμάνσεις των αριθμών, τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ ανέφερε ότι 823 άτομα αγνοούνταν την Πέμπτη, αριθμός που περιλάμβανε τουλάχιστον 517 αλλοδαπούς, δεν έδωσε ωστόσο αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των Νεπαλέζων ή τις εθνικότητες των αλλοδαπών.

Ο Οργανισμός Τουρισμού του Νεπάλ ανέφερε την Πέμπτη ότι ο αριθμός των αγνοουμένων τουριστών — Νεπαλέζων και αλλοδαπών — ανέρχεται συνολικά σε 644.

 

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Στην άλλη πλευρά των συνόρων με το Θιβέτ, η Κίνα ανέφερε ότι 558 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 260 αλλοδαπών, αγνοούνται. Τα νέα στοιχεία του Οργανισμού Τουρισμού του Νεπάλ που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη ανέφεραν ότι 127 Νεπαλέζοι επισκέπτες συγκαταλέγονταν στους 644 που καταγράφηκαν ως αγνοούμενοι. Δεν ήταν σαφές πόσοι Νεπαλέζοι κάτοικοι της περιοχής αγνοούνταν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανέφερε ότι σχεδόν 100 Κινέζοι υπήκοοι συγκαταλέγονταν στους αγνοούμενους στο Νεπάλ. Ο αριθμός αυτός προστέθηκε στους 558, συμπεριλαμβανομένων 260 αλλοδαπών, που αγνοούνταν από την πλευρά της Κίνας στα σύνορα.

 

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Ο αριθμός των αγνοουμένων που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Κίνα από τη δική της πλευρά των συνόρων περιελάμβανε 260 αλλοδαπούς, αλλά δεν δόθηκε ανάλυση ανά εθνικότητα.

Την Τετάρτη, αρκετές από τις τουριστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Νεπάλ ανακοίνωσαν επίσης αγνοούμενους αλλοδαπούς των οποίων η εθνικότητα δεν είχε επιβεβαιωθεί.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν 77 άτομα της «Trekkers Society», 26 της «Kailash Journey» και οκτώ της «Richa Tours & Travels». Δεν ήταν σαφές εάν τα νέα στοιχεία του Οργανισμού Τουρισμού του Νεπάλ που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη τους περιελάμβαναν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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