Στο επίκεντρο τα μεγάλα έργα της Πόλης Χρυσοχούς στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Γεωργίας

Τα σημαντικά έργα υποδομής και τα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της Πόλης Χρυσοχούς και της ευρύτερης περιοχής τέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, μεταξύ του Δημάρχου Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτη Παπαχριστοφή, του Δημοτικού Συμβουλίου και του νέου Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστου Σενέκκη.

Η συνάντηση είχε ως βασικό αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων και των δεσμεύσεων που αφορούν έργα καίριας σημασίας για την περιοχή, με τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς να ζητά από το Υπουργείο να προχωρήσει με βούληση και αποφασιστικότητα στην υλοποίησή τους, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.

Πρόκειται για συνέχεια της συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 3 Ιουλίου 2026, με τη σημερινή συνάντηση να επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων που είχαν ληφθεί.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλίας Μυριάνθους, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑ, καθώς και οι Διευθυντές των Τμημάτων Γεωργίας, Αναπτύξεως Υδάτων και Περιβάλλοντος. Παρόντες ήταν επίσης η Δημοτική Γραμματέας, ο Δημοτικός Μηχανικός και αρμόδιοι υπηρεσιακοί λειτουργοί του κράτους.

Τα έργα που τέθηκαν στο τραπέζι Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου Πωμού, ένα έργο που αφορά άμεσα τις υποδομές της περιοχής και τη λειτουργικότητα του αλιευτικού καταφυγίου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου από τον Κατασκηνωτικό Χώρο μέχρι τη Λίμνη, καθώς και η κατασκευή κυματοθραυστών στο παραλιακό μέτωπο του Κόλπου Χρυσοχούς. Σημαντική θέση στη συζήτηση είχε και η επέκταση του λιμανιού Λατσιού, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή, θέμα ιδιαίτερης σημασίας για την επάρκεια υδατικών πόρων.

Παράλληλα, συζητήθηκε η κατασκευή αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και ομβρίων υδάτων, καθώς και η μελέτη και υλοποίηση του έργου σχεδιασμού του ποταμού Άη Γιάννη στο Λατσί.

Από πλευράς Δήμου Πόλης Χρυσοχούς επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα έργα αποτελούν καίριας σημασίας υποδομές για την πρόοδο και την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και βασικές υποδομές για το μέλλον της Πόλης Χρυσοχούς και της ευρύτερης περιοχής.

Ο Δήμος αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και εκφράζει την προσδοκία ότι ο νέος Υπουργός θα προχωρήσει στην υλοποίησή τους με βούληση και αποφασιστικότητα και εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.

Η σημερινή συνάντηση εντάσσεται, ουσιαστικά, στη συνεχή προσπάθεια του Δήμου να διασφαλίσει την προώθηση των μεγάλων έργων που θεωρεί αναγκαία για την αναβάθμιση των υποδομών, την ανάπτυξη και το μέλλον της Πόλης Χρυσοχούς και της ευρύτερης περιοχής.