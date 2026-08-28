Τα ουκρανικά drones «στεγνώνουν» τη Ρωσία από βενζίνη - Η παραγωγή καλύπτει μόλις το 70% της ζήτησης

Η παραγωγή βενζίνης στη Ρωσία υποχώρησε περίπου στο 70% των επιπέδων της εγχώριας κατανάλωσης στα τέλη Αυγούστου, καθώς σειρά επιθέσεων με drones υποχρέωσε μεγάλα διυλιστήρια να αναστείλουν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας, προκαλώντας κρίση στα καύσιμα που έχει αναγκάσει τη Ρωσία να αυξήσει τις εισαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων και να διατηρεί περιορισμούς στις πωλήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Μετά από μια σύντομη αποκλιμάκωση στα τέλη Ιουλίου, όταν ορισμένες τοπικές αρχές άρχισαν να χαλαρώνουν ή να αίρουν τους περιορισμούς στις πωλήσεις καυσίμων, οι ελλείψεις επανήλθαν στις ρωσικές περιφέρειες τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τις πηγές, η παραγωγή βενζίνης στα τέλη Αυγούστου υποχώρησε περίπου στα επίπεδα των αρχών Ιουλίου, όταν η κρίση καυσίμων που είχε αρχίσει από τον Μάιο βρισκόταν στο πρώτο της αποκορύφωμα.

Οι περιφερειακές αρχές επανέφεραν περιορισμούς, μεταξύ άλλων όρια στις αγορές ανά πελάτη και προγράμματα πωλήσεων που καθορίζονται με βάση τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων.

Οι ελλείψεις έχουν περιοριστεί εν μέρει επειδή οι οδηγοί αποφεύγουν μη αναγκαίες μετακινήσεις, λόγω του κινδύνου μεγάλων ουρών στα πρατήρια ή εξάντλησης των καυσίμων.

Την περασμένη εβδομάδα, drones έπληξαν και ανέστειλαν τη λειτουργία αρκετών μεγάλων διυλιστηρίων, μεταξύ άλλων στο Περμ, το Νίζνι Νόβγκοροντ και το Γιαροσλάβλ, τα οποία αποτελούν σημαντικούς παραγωγούς βενζίνης κίνησης.

Οι έκτακτες διακοπές λειτουργίας διεύρυναν τη διαφορά μεταξύ παραγωγής και ζήτησης βενζίνης σε περίπου 35.000 τόνους ημερησίως. Η τρέχουσα παραγωγή, περίπου 80.000 τόνους την ημέρα, καλύπτει έτσι μόλις το 70% της εγχώριας ζήτησης, σύμφωνα με τις πηγές.

Η μέση παραγωγή βενζίνης τον Αύγουστο ανήλθε σε περίπου 90.000 τόνους ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 80% της εκτιμώμενης θερινής ζήτησης των 115.000 τόνων ημερησίως.

Το Υπουργείο Ενέργειας της Ρωσίας δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Αυξάνονται οι εισαγωγές

Το έλλειμμα καυσίμων έχει αναγκάσει τη Ρωσία να αυξήσει τις εισαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων.

Οι θαλάσσιες προμήθειες από ασιατικές χώρες αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 270.000 τόνους τον Αύγουστο, ενώ οι εισαγωγές βενζίνης από τη Λευκορωσία εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τους 150.000 τόνους, ή περίπου 5.000 τόνους ημερησίως, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς.

Συνολικά, περίπου 220.000 τόνοι εισαγόμενης βενζίνης έχουν ήδη φτάσει στη Ρωσία τον Αύγουστο, σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπόρων, με τον μέσο ημερήσιο όγκο να ανέρχεται σε περίπου 7.000 τόνους.

Με τις εξαγωγές βενζίνης να έχουν απαγορευτεί έως τις 31 Ιανουαρίου και τις εισαγωγές να συμπληρώνουν την εγχώρια παραγωγή, οι συνολικές προμήθειες στην εγχώρια αγορά θα μπορούσαν να ανέλθουν κατά μέσο όρο σε περίπου 97.000 τόνους ημερησίως τον Αύγουστο, καλύπτοντας περίπου το 85% της ζήτησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ