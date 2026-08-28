Τελέστηκε το Ετήσιο Μνημόσυνο των Δημάρχων και Ευεργετών του Δήμου Πάφου

Τελέστηκε σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, το απόγευμα, στο Παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, το καθιερωμένο Ετήσιο Μνημόσυνο των αποβιωσάντων Δημάρχων και Ευεργετών του Δήμου Πάφου. Στον Μέγα Εσπερινό μετ’ αρτοκλασίας χοροστάτησε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γρηγόριος, παρουσία του Δημαρχεύοντος Πάφου κ. Αγγέλου Ονησιφόρου, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπροσώπων της Αστυνομίας, καθώς και εκπροσώπων αρχών, φορέων και οργανώσεων της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της Ακολουθίας μνημονεύθηκαν οι αποβιώσαντες Δήμαρχοι Πάφου Μιχαήλ Χριστοδουλίδης, Σολομών Μαρκίδης, Νεόφυτος Νικολαΐδης, Νικόλαος Ι. Νικολαΐδης, Χριστόδουλος Γαλατόπουλος, Ιάκωβος Ιακωβίδης, Ιωάννης Αγρότης και Ανδρέας Αταλιώτης, καθώς και οι αποβιώσαντες Ευεργέτες Ιάκωβος Αντζουλάτος, Δημήτριος Κωνσταντίνου, Μαρία Λοϊζίδου, Ήβη Η. Μαλλιώτου, Σάββας Κουπάτος, Νεόφυτος Νικολαΐδης, Νικόλαος Ι. Νικολαΐδης, Χριστόδουλος Πετρίδης, Μαρούλα Ιωαννίδου, Άρτεμις Πουρούλη και Σαλώμη Πουρούλη. Στο κήρυγμά του, με αφορμή την εορτή της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γρηγόριος αναφέρθηκε στα διαχρονικά μηνύματα της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της μετάνοιας.

Ο Μητροπολίτης τόνισε ότι ο Τίμιος Πρόδρομος δεν δίστασε να ελέγξει την αδικία και να υπερασπιστεί την αλήθεια, ακόμη και όταν γνώριζε τις συνέπειες της στάσης του. Όπως ανέφερε, το παράδειγμά του παραμένει επίκαιρο και στη σημερινή εποχή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη φράση «Μνήμη δικαίου μετ’ εγκωμίων», αλλά και στο κεντρικό μήνυμα του κηρύγματος του Προδρόμου, το «Μετανοείτε».

Ο Πανιερώτατος υπογράμμισε ότι η πραγματική αλλαγή δεν περιορίζεται στα λόγια, αλλά αποδεικνύεται μέσα από τις πράξεις, τη στάση ζωής και την προσήλωση στη δικαιοσύνη, την αγάπη και την αλήθεια.

Οι εκδηλώσεις για το Ετήσιο Μνημόσυνο συνεχίζονται αύριο, Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία τιμά την Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Στις 6:30 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο ίδιο Παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

Ο Δήμος Πάφου εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι τιμούν με την παρουσία τους τη μνήμη των Δημάρχων και Ευεργετών της πόλης, ανθρώπων που μέσα από τη δράση, την προσφορά και το έργο τους συνέβαλαν στην ιστορική πορεία και την ανάπτυξη της Πάφου.