Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Newsroom

Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Ανδρολίκου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Ανδρολίκου της επαρχίας Πάφου

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 και ώρα 16:40, εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά εντός των ορίων της κοινότητας Ανδρολίκου στην περιοχή Λαόνας (τοποθεσία Βυζακιά). Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:20, αφού έκαψε έκταση περίπου έξι δεκαρίων, με χαμηλή άγρια βλάστηση και αποκαλάμες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν: δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, 12 άτομα του Τμήματος Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα και ένα προωθητή γης και ένα πυροσβεστικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία άτομα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα