Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Ανδρολίκου

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Ανδρολίκου της επαρχίας Πάφου

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 και ώρα 16:40, εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά εντός των ορίων της κοινότητας Ανδρολίκου στην περιοχή Λαόνας (τοποθεσία Βυζακιά). Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:20, αφού έκαψε έκταση περίπου έξι δεκαρίων, με χαμηλή άγρια βλάστηση και αποκαλάμες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν: δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, 12 άτομα του Τμήματος Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα και ένα προωθητή γης και ένα πυροσβεστικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία άτομα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.