ΚΕ: Σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης η στήριξη της υπαίθρου και των κοινοτήτων

Τη στήριξη της υπαίθρου και των κοινοτήτων ως σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης ανέδειξε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε ανάρτησή του με αφορμή την παρουσία του στο Φεστιβάλ της Λετύμπου.

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι τα χωριά να παραμείνουν ζωντανά και να αποκτήσουν προοπτική, υποδομές και ευκαιρίες, ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να επιλέγουν να παραμείνουν στον τόπο τους, να δημιουργήσουν και να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους.

«Θέλουμε τα χωριά μας ζωντανά, με προοπτική, υποδομές και ευκαιρίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημιουργίας συνθηκών που θα επιτρέπουν στις κοινότητες της υπαίθρου να έχουν μέλλον.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος συνέδεσε τη διατήρηση των κοινοτήτων με τη διατήρηση της ιστορικής και κοινωνικής τους ταυτότητας, σημειώνοντας πως «κρατώντας ζωντανές τις κοινότητές μας, κρατάμε ζωντανές τις ρίζες μας και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για το μέλλον τους».

Η ανάρτηση έγινε από τη Λετύμπου, το χωριό καταγωγής του κ. Λετυμπιώτη, γεγονός που, όπως ο ίδιος ανέφερε, προσέδωσε ξεχωριστή και προσωπική σημασία στην παρουσία του.

«Κάποιες ρίζες δεν τις βλέπεις. Τις αισθάνεσαι», έγραψε, αναφερόμενος στη σχέση του με τον τόπο καταγωγής του και στις μνήμες, τις διηγήσεις και τους ανθρώπους που συνδέονται με αυτόν.

Ο κ. Λετυμπιώτης συνεχάρη, τέλος, όλους όσοι εργάστηκαν για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ της Λετύμπου, καθώς και τους ανθρώπους της κοινότητας που, όπως σημείωσε, με την αγάπη και τη δράση τους συμβάλλουν καθημερινά στο να παραμένει ο τόπος τους ζωντανός.