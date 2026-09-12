«Με λόγια χάλκινα, αέρινα, θαλασσινά» : Μια διαφορετική μουσικοχορευτική πρόταση του Ανδρέα Α. Αρτέμη

Μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική παράσταση, που παντρεύει την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία, παρουσιάζει ο συνθέτης Ανδρέας Α. Αρτέμης, με τίτλο «Με Λόγια Χάλκινα Αέρινα Θαλασσινά». Πρόκειται για μια εναλλακτική μουσικοχορευτική παράσταση,πρόταση, στην οποία ο συνθέτης, πλαισιωμένος από το Φωνητικό του Σύνολο «Ηχώ», συνταιριάζει τις εποχές των παραδοσιακών τραγουδιών με έναν ευφάνταστο μουσικοποιητικό τρόπο.

Οι «παραλλαγές» όλων των παραδοσιακών τραγουδιών που περιλαμβάνονται στην παράσταση εμπερικλείουν «μεταμορφώσεις», με την έννοια που έδωσε κάποτε ο αρχαίος Οβίδιος. Όπως ο ίδιος επέλεξε και αφηγήθηκε, συνδυασμένους μεταξύ τους, μύθους της ελληνικής κυρίως και της ρωμαϊκής αρχαιότητας που περιέχουν κάποιο στοιχείο μεταμόρφωσης, δηλαδή μια υπερφυσική μεταβολή της μορφής κάποιου προσώπου ή πράγματος, έτσι και η συγκεκριμένη παράσταση επιχειρεί να δημιουργήσει τις δικές της μουσικές και αφηγηματικές «μεταμορφώσεις».

Η «εναλλακτική» σύγχρονη πρόταση του Ανδρέα Α. Αρτέμη, πέρα από τη χαρούμενη μουσικοχορευτική της διάσταση, επιχειρεί να αφηγηθεί ερωτικές μυθοπλασίες, εξιστορώντας παράλληλα ελληνικές θαλασσινές ιστορίες. Στην παράσταση τραγουδούν οι Ελένη Ευσταθίου, Κική Μανώλη, Μάρω Ηροδότου, Μαρία Ανδρεάδη, Ερατώ Παναγιωτάκη και Άννα Ιορδάνους, καθώς και ο ίδιος ο συνθέτης, Ανδρέας Α. Αρτέμης.

Στις αφηγήσεις συμμετέχει η δημοσιογράφος Κική Περικλέους, ενώ λαμβάνουν επίσης μέρος μέλη της χορευτικής ομάδας «Στάμνα», προσθέτοντας στην παράσταση την απαραίτητη κινησιολογική και χορευτική διάσταση. Η πρώτη παρουσίαση της παράστασης, η οποία, σύμφωνα με τους συντελεστές, σύντομα αναμένεται να ταξιδέψει και εκτός Κύπρου, θα πραγματοποιηθεί στην Πόλη Χρυσοχούς, στο Πολιτιστικό της Κέντρο, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026.

Η έναρξη είναι προγραμματισμένη για τις 6.00 το απόγευμα, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Με οδηγό το παραδοσιακό τραγούδι, τη μουσική δημιουργία, την αφήγηση, τον χορό και τις ελληνικές θαλασσινές ιστορίες, το «Με Λόγια Χάλκινα Αέρινα Θαλασσινά» φιλοδοξεί να αποτελέσει μια διαφορετική πολιτιστική πρόταση, όπου το παρελθόν συναντά το παρόν και η παράδοση μεταμορφώνεται μέσα από μια σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά.