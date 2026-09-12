Με επιτυχία το πρώτο Αγροτικό Φεστιβάλ Σίμου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο , στην πλατεία της Κοινότητας Σίμου, το Πρώτο Αγροτικό Φεστιβάλ Σίμου, μια διοργάνωση αφιερωμένη στην αγροτική παράδοση, την τοπική παραγωγή, τα προϊόντα της περιοχής και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους της υπαίθρου που διατηρούν ζωντανή τη σχέση με τη γη και τις παραδόσεις του τόπου.

Η διοργάνωση αποτέλεσε μια ξεχωριστή ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να συναντηθούν σε ένα περιβάλλον γεμάτο παράδοση, μουσική, αυθεντικές γεύσεις και στοιχεία της τοπικής αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η παρουσία του κόσμου έδωσε ιδιαίτερο χρώμα στη διοργάνωση, ενώ παραγωγοί, συμμετέχοντες, εθελοντές και οργανωμένα σύνολα συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία του πρώτου αυτού φεστιβάλ.

Τη διοργάνωση χαιρέτισε με ιδιαίτερα θετικά λόγια ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ο οποίος συνεχάρη το Κοινοτικό Συμβούλιο και τα οργανωμένα σύνολα της Κοινότητας Σίμου για την πρωτοβουλία και την επιτυχή πραγματοποίηση του πρώτου Αγροτικού Φεστιβάλ.

Ο κ. Πιττοκοπίτης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να εξελιχθεί σε έναν μόνιμο θεσμό για την κοινότητα. «Είμαι βέβαιος ότι η πρωτοβουλία αυτή θα καταστεί μόνιμος θεσμός ο οποίος θα συμβάλει στην περαιτέρω προβολή, ανάπτυξη και πρόοδο της Σίμους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρθηκε και τον κοινοτάρχη Σίμου το Αγροτικό Φεστιβάλ Σίμου έφερε στο προσκήνιο τον αγροτικό χαρακτήρα της κοινότητας και ανέδειξε τη σημασία της διατήρησης των παραδοσιακών στοιχείων και της τοπικής παραγωγής.

Η γιορτή αποτέλεσε συνέχισε, ταυτόχρονα έναν χώρο συνάντησης ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών, με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη για τον τόπο, την παράδοση και τη γη.

Μέσα από τη συμμετοχή των παραγωγών, των οργανωμένων συνόλων και των εθελοντών, αναδείχθηκε η συλλογική προσπάθεια που απαιτείται για τη διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης, αλλά και η διάθεση της τοπικής κοινωνίας να στηρίξει πρωτοβουλίες που προβάλλουν τη Σίμου και την ευρύτερη περιοχή.

Η επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επανάληψη του Αγροτικού Φεστιβάλ τα επόμενα χρόνια και, όπως εκτιμάται, για την καθιέρωσή του ως ετήσιου θεσμού.

Η φιλοδοξία συνέχισε , είναι το φεστιβάλ να αποτελέσει ένα ακόμη σημείο αναφοράς για τη Σίμου, προσελκύοντας κάθε χρόνο περισσότερους επισκέπτες και δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη προβολή στην κοινότητα, στους παραγωγούς και στα προϊόντα της περιοχής.

Το πρώτο Αγροτικό Φεστιβάλ Σίμου αφήνει, έτσι, πίσω του θετικό αποτύπωμα και ένα ισχυρό μήνυμα: ότι η παράδοση, όταν στηρίζεται από την τοπική κοινωνία και μετατρέπεται σε σύγχρονη γιορτή, μπορεί να αποτελέσει μοχλό προβολής, ανάπτυξης και προόδου για την ύπαιθρο, κατέληξε.